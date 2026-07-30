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Zaposlenima u Apoteci Beograd danas je menadžment poslao poruku da su im overene zdravstvene knjižice, izjavila je predsednica sindikata "Opstanak" u ovoj zdravstvenoj ustanovi Jelena Šikuljak.

Ona je rekla da su poruku o overi knjižica dobili pred kraj radnog vremena i da se na portalu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje još ne vidi da su im knjižice overene, ali da se nada da će to moći da se vidi ujutru.

Overa knjižica usledila je nakon sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima sindikata Apotekarske ustanove Beograd pre dva dana.

Tada je, prema rečima Jelene Šikuljak, dogovoreno da će im biti overene zdravstvene knjižice, isplaćene sve zaostale plate najkasnije do 15. septembra, da će biti plaćeni svi dugovi prema dobavljačima i da će im u prvoj polovini avgusta biti obezbeđena sredstva za rad, prenosi Euronjuz pisanje Tanjuga.

Zaposlenima u Apoteci Beograd zdravstvene knjižice su bile overene do 30. juna.

Duguje im se oko 15 plata a nemaju ni sredstva za rad.

Šikuljak je nakon razgovora sa predsednikom Srbije kome su prisustvovali i ministar zdravlja i finansija Zlatibor Lončar i Siniša Mali, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić i v.d. direktora Apotekarske ustanove Apoteke Beograd Nikola Prelević istakla da će Apotekarska ustanova Beograd imati probni rad od tri do šest meseci.