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Na graničnom prelazu Preševo putnička vozila jutros na izlazu iz Srbije čekaju oko 30 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS), pozivajući se na podatke Uprave granične policije dobijene u 5.15 časova.

Na graničnom prelazu Špiljani putnička vozila na izlazu iz zemlje zadržavaju se oko 10 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima.

Iz AMSS-a podsećaju da se zbog ekstremno visokih temperatura usled toplotnog talasa vozačima savetuje dodatni oprez za volanom. Kako je pred nama prvi vikend avgusta i smena turista, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na auto-putevima i putevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima.

Kurir.rs

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