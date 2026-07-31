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Grad svetlosti i mora, gde se beli kameni zidovi presijavaju pod suncem, a plavetnilo horizonta deluje beskrajno. Bodrumnije samo destinacija, već doživljaj. Nekadašnji antički Halikarnas danas je sinonim za sofisticiran odmor, umetnost i jedinstvenu atmosferu. U njegovim uskim ulicama mešaju se mirisi bugenvilije, zvuci talasa i žamor iz malih galerija i restorana, dok tvrđava Svetog Petra podseća na bogatu istoriju koja ovom mestu daje posebnu draž.

U Bodrumu dani počinju mirnim jutrom uz kristalno čisto more i pogled na jahte u marini, a završavaju se večerama pod zvezdama i šetnjama osvetljenom obalom. Ovo je destinacija u kojoj se glamur ne nameće, već dolazi prirodno – kroz detalje, stil i atmosferu. Bodrum privlači putnike koji žele više od klasičnog letovanja i traže spoj kulture, estetike, vrhunske gastronomije i opuštenog mediteranskog načina života.

Upravo u takvom ambijentu nalazi se Lujo Hotel 5★ , jedan od najprestižnijih resorta na obali Egejskog mora. Namenjen gostima koji očekuju vrhunsku uslugu i beskompromisan komfor, hotel predstavlja spoj savremenog dizajna, luksuznog smeštaja i pažljivo osmišljenih sadržaja za sve generacije. Resort je zamišljen kao destinacija za sebe, u kojoj svaki detalj doprinosi jedinstvenom iskustvu odmora.

Lujo Hotel nalazi se u mestu Meşelik, oko 4 kilometra od centra Güvercinlika, približno 20 kilometara od centra Bodruma i oko 15 kilometara od aerodroma. Otvoren je 2018. godine, prostire se na površini od 110.000 m² i raspolaže sa 24 različita tipa smeštajnih jedinica, raspoređenih u 13 četvorospratnih blokova.

Jedan od najvećih aduta resorta je gotovo kilometar duga plaža sa belim peskom, podeljena na nekoliko različitih zona za odmor. Joy Beach, Escape Beach, Indigo Beach Club namenjen gostima starijim od 16 godina i Secret Beach pružaju različite ambijente za uživanje tokom dana, dok ponton površine oko 1.850 m² dodatno upotpunjuje boravak uz more. Gostima su ležaljke i suncobrani dostupni bez doplate.

Smeštajne jedinice osmišljene su za goste koji očekuju visok nivo komfora i pažljivo oblikovan prostor. Sve sobe mogu imati direktan ili delimičan pogled na more, a opremljene su centralnom klimom sa mogućnošću individualne kontrole, Nespresso aparatom, ketlerom, SAT LCD televizorom, sefom, Wi-Fi internetom, mini-barom, bademantilom i papučama, luksuznom kozmetikom, kao i mogućnošću izbora jastuka i dušeka.

U ponudi se nalaze različiti tipovi soba i apartmana – od Superior i Deluxe soba, preko Terrace i Laguna Swim-Up soba, do prostranih porodičnih suite jedinica i ekskluzivnih Indigo Clubber soba namenjenih odraslim gostima. Pojedine kategorije imaju jacuzzi na terasi, direktan pristup bazenu ili odvojene dnevne i spavaće celine, pružajući dodatni komfor kako parovima, tako i porodicama.

Jedan od zaštitnih znakova hotela jeste Luxury À la Carte All Inclusive koncept. Gostima je na raspolaganju čak devet à la carte restorana sa raznovrsnim gastronomskim konceptima, kao i 14 barova raspoređenih širom resorta. Ovakav koncept omogućava da svaki obrok bude posebno gastronomsko iskustvo, dok raznovrsna ponuda restorana i barova dodatno doprinosi ekskluzivnoj atmosferi po kojoj je Lujo Hotel prepoznatljiv.

Posebna pažnja posvećena je i vodenim sadržajima. Gostima su na raspolaganju glavni bazen, dečiji bazen, Fly-Inn bazen, Joy Beach bazen sa morskom vodom, Indigo Beach Club bazen, zatvoreni bazeni za odrasle i decu, aqua park sa šest tobogana, kao i bazeni namenjeni gostima vila i Laguna soba sa direktnim pristupom vodi.

Porodicama sa decom posebno će značiti Kijo Club, osmišljen za različite uzraste, sa mini diskom, mini pozorištem, igralištem i kreativnim radionicama. Na zahtev, hotel nudi i poseban koncept namenjen bebama, što boravak porodicama čini još jednostavnijim i udobnijim.

Gostima koji žele aktivan odmor na raspolaganju su joga, pilates, košarka, odbojka na plaži, mini fudbal, kurs plivanja, kanu, stoni tenis i četiri teniska terena. Tokom dana i večeri organizuju se animacije, živa muzika, bioskop, diskoteka i brojni zabavni sadržaji.

Zahvaljujući spoju savremenog dizajna, vrhunske gastronomije, pažljivo osmišljene usluge i jedinstvene atmosfere Bodruma, Lujo Hotel 5★ predstavlja izbor za putnike koji od letovanja očekuju više – mesto na kojem se odmor pretvara u iskustvo koje se dugo pamti.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu 1 A Travel , dok klijenti koji žele da svoju rezervaciju obave online uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.

Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba.

Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.