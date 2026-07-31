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Važna informacija za sve građane Srbije koji predstojećeg vikenda kreću put Grčke.

U nedelju, 2. avgusta, izbegavajte granični prelaz Prohor Pčinjski, jer se očekuje zatvaranje puta zbog obeležavanja praznika i dolaska državnih delegacija u manastir, objavljeno je u grupi Grčka info.

Drugog avgusta u Srbiji i Makedoniji se obeležava Sveti Ilija – Ilindan, a istog dana se u manastiru Prohor Pčinjski tradicionalno održava veliki crkveni i narodni sabor.

Otežan prilaz graničnom prelazu

Poslednjih godina delegacije Srbije i Makedonije ovaj datum obeležavaju zajedno u porti manastira, zbog čega može doći do privremene obustave saobraćaja i otežanog prilaza graničnom prelazu.

Foto: RINA

Pred nama je jedan od saobraćajno najopterećenijih vikenda u sezoni, kada se na ključnim graničnim prelazima očekuju masovna zadržavanja i formiranje dugih kolona vozila. Najveći pritisak i saobraćajni čepovi prognoziraju se na najfrekventnijim prelazima ka Grčkoj – Evzoniju i Dojranu.

Njeno iskustvo potvrdili su i drugi vozači u komentarima, ističući da se situacija na prelazima poput Evzonija menja iz časa u čas i da zavisi prvenstveno od izbora termina za vožnju. Pojedini putnici navode da su u večernjim satima u Grčku ulazili doslovno za nekoliko minuta, dok u ostalim delovima dana prosečna zadržavanja retko prelaze četrdesetak minuta, što je za sam špic letnje sezone odličan rezultat.