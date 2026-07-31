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Tuga, samoća i pogledi upućeni u daljinu - tako izgleda svakodnevica deke Momčila iz zabačenog sela Uševce kod Vranja. Čovek koji je izgubio svaku nadu živi u uslovima kakvi se teško mogu zamisliti u 21. veku, zaboravljen od svih, u ruševini od kuće koja samo što se nije srušila na njega.

Potresne prizore iz doma ovog starca zabeležio je poznati humanitarac Marko Nikolić, koji je posetio Momčila i javno uputio apel svim ljudima dobre volje da se ujedine i pomognu.

Foto: Fejsbuk Printscreen

Slika koju je Marko zatekao na terenu ledi krv u žilama. Krov koji prokišnjava sa svih strana, napukli zidovi, šporet koji jedva stoji i krevet skupljen od nekoliko starih dasaka - to je sve što deka Momčilo ima.

Ipak, kako naglašava Nikolić, od gladi i nemaštine teža je samo jedna stvar - samoća.

Foto: Kurir Televizija

- Ovako izgleda čovek koji je izgubio svaku nadu. Pogled mu nestaje u daljini dok govori kako ima mesta za njega na groblju. Pre nego što pogledamo ruševinu od kuće, pogledajmo čoveka. Ne broj, ne statistiku, već čoveka. Pogled koji kao da je odavno prestao da očekuje da će neko pokucati na vrata. Oči pune tuge, gladi i umora. Kuća koja samo što se nije srušila, krov koji prokišnjava, zidovi koji se raspadaju, šporet koji jedva stoji, a krevet napravljen od nekoliko starih dasaka. To nije život. To je svakodnevna borba za goli opstanak - navodi Marko Nikolić u opisu snimka.

On ističe da je starcu najteže palo to što je ostao potpuno sam na svetu.

1/5 Vidi galeriju Deka Momčilo Petrović živi u teškim uslovima u selu kod Vranja, u kući koja se raspada. Foto: Fejsbuk Printscreen

- Najteže od svega nije siromaštvo. Najteže je kada čovek ostane sam, kada pomisli da ga je ceo svet zaboravio. Ali mi ne smemo da ga zaboravimo. Hajde da zajedno vratimo ovom čoveku dostojanstvo, da mu vratimo osmeh, veru u ljude i razlog da sutra dočeka sa nadom, a ne sa strahom. Ne možemo promeniti ceo svet, ali možemo promeniti ceo svet jednom čoveku. Ljubav se ne dokazuje rečima, već delima. Danas budimo nečije čudo - poručuje Nikolić.

Kako pomoći

Jedan mali korak za nas, za deka Momčila predstavlja novu šansu za život, toplu sobu, obrok i siguran krov nad glavom.

Svi koji žele da pomognu i vrate dostojanstvo ovom zaboravljenom starcu mogu poslati SMS poruku: