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Vanredna situacija proglašena je u delovima Vojvodine zbog istorijski niskog nivoa Dunava. Na pojedinim deonicama, reka već može i da se prepešači, a hidrometeorolozi predviđaju da će narednih dana opasti za još deset do 15 centimetara. Vodostaj kod hidroelektrane "Đerdap" gotovo da je na najnižoj koti u svojoj istoriji. Kanal Dunav-Tisa-Dunav na ivici je toga da više ne može da funkcioniše.

Bezdan stao, Bogojevo još zahvata vodu

- Trenutno imamo novi negativni rekord. Iz sata u sat se bukvalno taj novi negativni rekord povećava i sad je trenutno na ulaznom profilu u Republiku Srbiju Dunav minus 136 - rekao je direktor "Voda Vojvodine" Igor Kolaković.

1/7 Vidi galeriju Nizak vodostaj na Dunavu Foto: Zoltan Mathe/MTI, CSABA KRIZSAN/MTI

Crpna stanica Bezdan, koja puni severni deo Bačke, prestala je sa radom preksinoć u tri sata, dok stanica Bogojevo, koja snabdeva južni deo, još zahvata vodu i ima rezervu od oko 20 centimetara, naveo je direktor "Voda Vojvodine".

- Ona je projektovana do minus 100, a mi smo određenim merama uspeli da radimo do minus 131 - rekao je Kolaković o stanici u Bezdanu, podsećajući da je ona izgrađena 1957. godine i da je prvobitno zahvatala vodu na minus 29 centimetara.

Hitni radovi na dovodnom kanalu

Kolaković je najavio da će početi produbljivanje dovodnog kanala od Dunava do crpne stanice.

- Da pokušamo da omogućimo veći dotok vode, što bi, nadamo se, omogućilo da uspemo da upalimo crpnu stanicu, odnosno agregate - rekao je Kolaković, dodavši da je ugovorena i izrada dokumentacije za novu crpnu stanicu u Bezdanu.

Ograničena upotreba kanala DTD

Upotreba kanala Dunav–Tisa–Dunav je ograničena, a na pitanje da li to znači da mu preti presušivanje, Kolaković je potvrdno odgovorio.

- Što se tiče samog kanala, imamo problem, nemamo mogućnost zahvatanja nove sveže vode i ubacivanja u kanal. Gubici su nam najveći na isparavanju i na nelegalnom zahvatanju vode - objasnio je direktor "Voda Vojvodine".

Igor Kolaković Foto: Printscreen/RTS.rs

Ocenio je i da su ostale reke u Vojvodini blizu svojih istorijskih minimuma.

"Trebaju nam padavine u Bavarskoj"

Mađarske kolege prognoziraju pad još 20 do 30 centimetara u narednih šest dana, rekao je direktor "Voda Vojvodine".

- Ono što smo čuli na Republičkom kriznom štabu za vanredne situacije od našeg Republičkog hidrometeorološkog zavoda je da se prognozira da neće biti u narednih 45 dana padavina u srednjoj i centralnoj Evropi. Znači, trebaju nam padavine u Bavarskoj, u Austriji, Slovačkoj, pa i Mađarskoj - objasnio je Kolaković.

Nema obustave plovidbe

- Opšte je poznato da smo u jednom periodu koji je ekstremno nepovoljan za plovidbu - rekao je Ljubiša Mihajlović iz Direkcije za vodne puteve Srbije, navodeći da se predano radi na tome da plovidba bude bezbedna i kontinuirana.

Ljubiša Mihajlović Foto: Printscreen/RTS.rs

- Plovni put nizvodno od Beograda najviše je, sedme klase, pa problema u plovidbi ne bi trebalo da bude ni u danima kada se očekuje dodatno sniženje vodostaja - naveo je Mihajlović.

Kritični sektori uzvodno od Beograda

Prema rečima Mihajlovića, uzvodno od Beograda, gde se gubi uticaj hidroelektrane Đerdap, nalazi se pet kritičnih sektora do Novog Sada i još jedan do Bačke Palanke, gde dolazi do manjka plovidbenih dubina i širina.

- Sa današnjim danom imamo 110 dana ispod niskog plovidbenog nivoa, na primer na vodnoj stanici Bezdan - naveo je Mihajlović.

1/8 Vidi galeriju Vodostaj Dunava na istorijskom minimumu kod Apatina, čamci ostali nasukani na suvom Foto: Kurir/J.M.

Objasnio je da se od plovnog puta širokog 180 do 200 metara, koji je na raspolaganju u normalnim okolnostima, stvaraju uzani koridori za jednosmernu plovidbu.

- Pohvalio bih i učesnike u plovidbi, i kapetane i zapovednike, s obzirom na to da nismo imali ozbiljnih incidenata, nismo imali nikakvih obustava - zaključio je Mihajlović.