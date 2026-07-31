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Nevena (23) iz Resnika kod Sokobanje je bila sasvim obična, zdrava i vesela devojka koja je imala velike snove i planove za budućnost. Međutim, njen život se preokrenuo preko noći kada je iz punog zdravlja dobila strašnu vest. Dijagnostikovan joj je High-grade glioma NOS - izuzetno agresivan i brzorastući tumor na mozgu, objavila je humanitarna fondacija "Verittas".

Tok lečenja

Nevena je odmah započela lavovsku borbu u Srbiji. Prošla je kroz agresivnu hemioterapiju u tabletama i primila 27 teških zračenja. Nažalost, usled ogromne iscrpljenosti i toksičnosti, kako navodi ova humanitarna organizacija, njeno mlado telo više nije moglo da izdrži, te je terapija morala biti prekinuta na samo tri koraka od samog kraja - na 27. od planiranih 30 zračenja.

Foto: HO Verittas

Spas i nadu za dalji nastavak borbe porodica je pronašla u klinici u Turskoj. Ovakva kompleksna lečenja u inostranstvu izuzetno su skupa i procenjuje se da koštaju oko 50.000 evra. Vreme je ovde najvažniji faktor i situacija je alarmantna.

Za sam početak, kako bi Nevena uopšte mogla da otputuje i uradi neophodne prve preglede, genetski test i specifičan kontrolni skener koji će odrediti dalji tok lečenja, hitno je potrebno 5.000 evra samo za te prve preglede i put u Tursku.

Porodica je iscrpila sve finansijske resurse i ove iznose ne može da obezbedi sama.

Svrha novčanih sredstava

Foto: HO Verittas

Sredstva su joj potrebna za:

Prve preglede i dijagnostiku u Turskoj

Genetsko testiranje i specifične kontrolne skenere

Nastavak lečenja i terapije u inostranstvu

Lekove i medicinski potrošni materijal

Troškove puta i smeštaja tokom lečenja

Pomozimo Neveni da sakupi početni iznos, otputuje u Tursku i dobije šansu da pobedi tumor i vrati se svom normalnom životu!

Kako možete pomoći?

Uplate se vrše preko Humanitarne organizacije Verittas:

Dinarski račun: 170-30057681000-14

Devizni račun (IBAN): RS35170003005768100305

SWIFT:BACXRSBG

PayPal: sgvdinjŽgmail.com