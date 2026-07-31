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Ponekad je dovoljno samo deset košnica da priroda uzvrati na milion načina. Zahvaljujući projektu kompanije Mozzart i startapa Beehold, pčele su tokom prethodne godine na zaštićenom području Vlasine oprašile više od 300.000.000 cvetova i preko 1.200 hektara livada i šuma bogatih autohtonim i zaštićenim biljnim vrstama.

Mozzart drugu godinu zaredom nastavlja projekat podrške lokalnim pčelarima usvajanjem košnica na Vlasini, jednom od najvrednijih prirodnih područja Srbije. Ova inicijativa doprinosi očuvanju biodiverziteta, razvoju održivog pčelarstva i proizvodnji organskog meda, istovremeno pružajući podršku lokalnoj zajednici. „Velika nam je čast što smo već drugu godinu zaredom ponosni usvojitelji košnica. Zajedno sa domaćinima, lokalnim pčelarima, preko startapa Beehold koji nas sve ujedinjuje, učestvujemo u proizvodnji zdravog organskog meda. Mi ćemo učiniti sve sa naše strane da ovu saradnju u budućnosti nastavimo, pa i da je proširimo”, poručio je Toma Vukić iz kompanije Mozzart.

Foto: Stefan Simonović

Posebnu vrednost projektu daje činjenica da se njegov uticaj na životnu sredinu precizno prati primenom savremenih tehnologija. „Kroz projekat BeeSustain, zahvaljujući IT uređajima i veštačkoj inteligenciji, mi kalkulišemo koliki tačno uticaj svaka košnica pravi na okolinu. Tokom prethodnih godinu dana ovih deset košnica je oprašilo preko 12,5 kilometara kvadratnih površine i preko 300.000.000 cvetova na zaštićenom području Vlasine”, istakao je Petar Pejić, osnivač i CEO startapa Beehold.

Foto: Stefan Simonović

Vredni kao pčele, složni kao tim – pod ovim sloganom su se zaposleni kompanije Mozzart i ove godine našli u ulozi pčelara i nastavili slatku tradiciju učešća u procesu proizvodnje meda, direktno iz košnice, kroz vrcanje, pa do samog pakovanja. U druženju sa lokalnim pčelarima, saznali su da se vlasinski med sastoji od čak 76 polenarica te da, kako domaćini ponosno ističu, njihov med nije samo hrana nego je i lek. ZAJEDNO ZA PRIRODU – ZAJEDNO ZA BUDUĆNOST U utakmici za očuvanje zdrave životne sredine, kompanija Mozzart odavno je prestala da bude posmatrač – postala je aktivni učesnik koji kroz doslednu primenu filozofije „Reuse, Reduce, Recycle” stvara novu vrednost za čistiju budućnost. Kao ponosni nosilac ISO 14001 sertifikata, Mozzart svakodnevno potvrđuje da je ključ uspeha u ekologiji izgradnja pouzdanih partnerstava – sa poslovnim saradnicima, lokalnim zajednicama, klijentima i sopstvenim timom.

Foto: Stefan Simonović

Ekološku svest i brigu o očuvanju životne sredine zaposleni kompanije Mozzart pokazali su i kroz angažman u Specijalnom rezervatu prirode Obedska bara, gde su učestvovali u radnim akcijama čišćenja i podržali projekte očuvanja jednog od najvažnijih prirodnih staništa u Srbiji. Godinama unazad kompanija i Fondacija Mozzart ispisuju svoj zeleni trag širom zemlje – akcijama reciklaže, čišćenja reka i jezera, podrškom projektima pošumljavanja, ali i donacijama solarnih elektrana koje su do sada zasijale na krovovima brojnih osnovnih i srednjih škola, kao i najstarijeg gradskog teatra – Beogradskog dramskog pozorišta.

Foto: Stefan Simonović