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Dok temperature u Srbiji danima ne popuštaju, a građani se bore sa tropskim talasom, doktorka Nada Macura dala je važne savete kako da sačuvamo zdravlje i izbegnemo posledice velikih vrućina. Ona je u emisiji za Kurir televiziju govorila o tome ko je najugroženiji, šta treba imati kod sebe kada izlazimo napolje, ali i kako da reagujemo ukoliko neko doživi kolaps zbog vrućine.

Macura je istakla da je najvažnije unositi dovoljno tečnosti i slušati signale koje nam telo šalje, posebno kada su u pitanju starije osobe, hronični bolesnici i mala deca.

- Flašica sa vodom je nešto što je prioritetno, ali videla sam da se malo kreću i ove krošnje drveća, tako da nam je to saveznik u znojenju, koje je odbrambeni sistem organizma. Ne bih želela da plašim naše gledaoce, samo da kažem da se ovo najviše odnosi na starije osobe, hronične bolesnike i sasvim malu decu. Starije osobe nisu toliko izdržljive na svim vremenskim prilikama, hroničnim bolesnicima smetaju visoke temperature zbog kardiovaskularnih oboljenja i arterijskog krvnog pritiska, dok mala deca nemaju razvijen termoregulacioni sistem - rekla je Macura.

"Nikako alkohol, voda je obavezna, a ko može neka bude pored vode"

Doktorka je naglasila da je važno prilagoditi se vremenskim uslovima, izbegavati nepotrebne izlaske u najtoplijem delu dana i posebno obratiti pažnju tokom putovanja.

- Ovaj vikend će dobro doći onima koji ne rade, da se malo prilagode za dva-tri dana, ali ćemo i dalje biti u toplotnom talasu. Za starije, hronične bolesnike i decu najbolja je kuća i klima. Oni koji su se vratili sa godišnjeg odmora, nadam se da su prikupili dovoljno energije da se suprotstave ovim temperaturama. Oni koji tek idu na odmor moraju da pripaze u saobraćaju, jer visoke temperature mogu da utiču na pad koncentracije. Nikako alkohol, čajevi su dobri, mogu i rashlađeni ledeni čajevi, kafa po želji, ali je najvažnije unositi dovoljno tečnosti - objasnila je doktorka.

Foto: Kurir Televizija

Kako je dodala, tokom vrelih dana treba birati mesta gde telo može lakše da se rashladi.

- Ukoliko je ikako moguće, budite pored vode. Jezera, reke, bazeni, to je ono što se sada traži. Važno je pronaći način da se organizam rashladi i da se izbegne pregrevanje - poručila je doktorka.

Govoreći o situacijama kada nekome pozli na ulici ili doživi kolaps zbog vrućine, Macura je objasnila šta je prvi korak koji treba uraditi.

- Naravno, ne treba ga podizati, to je prvo pravilo. Treba ga ostaviti u ležećem položaju, poprskati vodom, flašicu vode već imamo. Treba podići noge pod uglom od 45 stepeni, preneti osobu u hladovinu ukoliko je moguće i pozvati Hitnu pomoć na 194 - zaključila je Nada Macura.

02:48 "VODA JE PRIORITET, ALI OVO NIKAKO NE RADITE!" Dr Nada Macura otkrila kako da preživimo tropske dane Izvor: Kurir televizija

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