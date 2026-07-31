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Dok električni trotineti postaju sve popularniji među decom, sve je više stručnjaka koji smatraju da oni ne mogu da zamene hodanje, trčanje, vožnju bicikla i druge aktivnosti važne za pravilan razvoj.

Pedijatri i stručnjaci podsećaju da je kretanje od najranijeg uzrasta ključno za razvoj motoričkih sposobnosti, kondicije i zdravih životnih navika.

Umesto stalnog olakšavanja svakodnevnih aktivnosti, deci je potrebno više prilika za igru, istraživanje i spontano kretanje.

"Deci ne trebaju električni trotineti"

Na ovu temu oglasila se i pedijatar dr Gordana Stanković, koja je istakla da deci nisu potrebna pomagala koja će ih učiniti pasivnijim, već aktivnosti koje ih podstiču da koriste svoje telo.

- Nepopularno mišljenje: Deci ne trebaju električni trotineti. Potrebno im je da pokreću svoje telo. Smisao boravka napolju nikada nije bio da se negde stigne što brže i bez napora. Smisao je da hodaju. Da trče. Da voze bicikl. Da se oznoje. Da istražuju. Da budu slobodni. Da zaista koriste telo koje im je dato - navela je na Instagram stranici "Primemedicalkids".

Doktorka je dodala da savremeno društvo često uklanja svaki napor iz detinjstva, a zatim se suočava sa posledicama poput sve manje fizičke aktivnosti, nemira i manjka vremena koje deca provode u pokretu.

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"Trotinet je jedno veliko zlo"

Mišljenja roditelja o ovoj temi su podeljena. Dok jedni smatraju da električni trotineti predstavljaju praktično i korisno pomagalo koje deci olakšava kretanje, drugi dele stav doktorke i smatraju da najmlađima treba ostaviti više prostora za fizičku aktivnost, igru i razvijanje motoričkih sposobnosti kroz pokret.

- Stvarno ne razumem roditelje koji to kupe svom detetu. Deca nisu spremna za saobraćaj. Niko ne nosi kacigu. Kako god trotinet je definitivno jedno veliko zlo. Naročito u kombinaciji sa slušalicama u ušima - navela je jedna korisnica u komentarima.