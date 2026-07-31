Roditelji, zaustavite ovo odmah: Doktorka upozorava na opasnu naviku kod dece koja ruši njihov zdrav razvoj
Dok električni trotineti postaju sve popularniji među decom, sve je više stručnjaka koji smatraju da oni ne mogu da zamene hodanje, trčanje, vožnju bicikla i druge aktivnosti važne za pravilan razvoj.
Pedijatri i stručnjaci podsećaju da je kretanje od najranijeg uzrasta ključno za razvoj motoričkih sposobnosti, kondicije i zdravih životnih navika.
Umesto stalnog olakšavanja svakodnevnih aktivnosti, deci je potrebno više prilika za igru, istraživanje i spontano kretanje.
"Deci ne trebaju električni trotineti"
Na ovu temu oglasila se i pedijatar dr Gordana Stanković, koja je istakla da deci nisu potrebna pomagala koja će ih učiniti pasivnijim, već aktivnosti koje ih podstiču da koriste svoje telo.
- Nepopularno mišljenje: Deci ne trebaju električni trotineti. Potrebno im je da pokreću svoje telo. Smisao boravka napolju nikada nije bio da se negde stigne što brže i bez napora. Smisao je da hodaju. Da trče. Da voze bicikl. Da se oznoje. Da istražuju. Da budu slobodni. Da zaista koriste telo koje im je dato - navela je na Instagram stranici "Primemedicalkids".
Doktorka je dodala da savremeno društvo često uklanja svaki napor iz detinjstva, a zatim se suočava sa posledicama poput sve manje fizičke aktivnosti, nemira i manjka vremena koje deca provode u pokretu.
"Trotinet je jedno veliko zlo"
Mišljenja roditelja o ovoj temi su podeljena. Dok jedni smatraju da električni trotineti predstavljaju praktično i korisno pomagalo koje deci olakšava kretanje, drugi dele stav doktorke i smatraju da najmlađima treba ostaviti više prostora za fizičku aktivnost, igru i razvijanje motoričkih sposobnosti kroz pokret.
- Stvarno ne razumem roditelje koji to kupe svom detetu. Deca nisu spremna za saobraćaj. Niko ne nosi kacigu. Kako god trotinet je definitivno jedno veliko zlo. Naročito u kombinaciji sa slušalicama u ušima - navela je jedna korisnica u komentarima.