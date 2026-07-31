Slušaj vest

Na porodičnom groblju u Dubu kod Bajine Bašte sahranjen je dr Milovan Milošević, doktor nauka prirodne medicine i diplomirani ekonomista, koji je decenijama bio poznat po primeni prirodnih metoda lečenja.

Šira javnost upoznala ga je kada je svojim terapijama pomagao srpskom političaru Čedomiru Jovanoviću. Podsetimo, Milošević je pre nekoliko godina dospeo u centar medijske pažnje nakon što je ispričao da je lider LDP došao kod njega u veoma teškom zdravstvenom stanju i da je u njegovom domaćinstvu proveo 40 dana na, kako je tvrdio, posebnom programu prirodne medicine.

Od dr Miloševića oprostili su se supruga, sin sa porodicom, rodbina, brojni prijatelji, saradnici i mnogi ljudi kojima je tokom života pomogao. Među njima je bio i Čedomir Jovanović.

Čedomir Jovanović i deda Milovan Foto: Preent Screen

Svi koji su ga poznavali ističu da je bio čovek ispred svog vremena, neumoran istraživač i neko ko nikada nije prestajao da uči. Njegova dugogodišnja saradnica, fitoterapeut Slađana Karadarević, kaže da je rad sa njim predstavljao veliku životnu školu.

Slika sa Milovanovg rođendana prošle godine Foto: Kurir.rs/Z.G.

"Nikada nije odustajao"

- Za njega i njegovu suprugu nije bilo nerešivih problema, bez obzira na godine. Kod njega sam počela da radim pre 13 godina i za to vreme nisam učila samo o prirodnim terapijama, već i o načinu života. Bio je čovek prepun ideja. Često bi ujutru došao i rekao: "Razmišljao sam noćas", a mi smo znali da je osmislio nešto novo što će sigurno sprovesti u delo. Nikada nije odustajao i uvek je išao do kraja. Imao je neverovatnu energiju koja je pokretala sve oko sebe. I u poznim godinama čitao je dve do tri knjige nedeljno - kaže Karadarević.

Slika sa Milovanovg rođendana prošle godine Foto: Kurir.rs/Z.G.

Centar za prirodne alternative, koji je sam nazivao Kućom zdravlja, osnovao je 1994. godine u rodnom Dubu, nakon odlaska u penziju.

Iza njega je ostala bogata profesionalna biografija. Završio je Višu gimnaziju u Užicu, Vojnotehničku akademiju u Zagrebu, Višu ekonomsku školu u Mariboru i Ekonomski fakultet u Zagrebu, gde je stekao i zvanje magistra. Tokom radnog veka obavljao je odgovorne funkcije u Ministarstvu narodne odbrane, Generalštabu JNA, Vojnom servisu Narodne banke Jugoslavije, bio predsednik Komiteta za komunalno-stambene poslove opštine Savski venac i generalni direktor "Metalservisa" u Beogradu. Autor je i Programa za planiranje materijalno-tehničkog obezbeđenja u JNA.

Ni u poznim godinama nije prestajao da se usavršava Foto: RINA

"Ustao sa operacionog stola"

Ni u poznim godinama nije prestajao da se usavršava. U 79. godini života doktorirao je na Institutu prirodne medicine i stekao zvanje doktora nauka prirodne medicine.

- Dr Milovan je radio gotovo svakodnevno sve do pre godinu dana. Tek tada je počeo da oseća umor, što je bilo i očekivano jer je imao 90 godina. Govorio je da je sebi prirodnim načinom života produžio život za tri decenije. Sećam se njegove priče kada je trebalo da bude operisan i da mu budu ugrađena tri bajpasa. Operacija je odložena, on je ustao sa operacionog stola, otišao kući i više se nije vratio u bolnicu. Govorio je da je tada odlučio da zdravlje uzme u svoje ruke - priča njegova saradnica.

Tokom višedecenijskog rada, dr Milošević je, zajedno sa svojim timom, pomogao velikom broju ljudi da promene životne navike i bolje razumeju funkcionisanje organizma u skladu sa prirodom. Među njima je bio i Čedomir Jovanović, sa kojim je, kako navode njegovi saradnici, razvio i iskreno prijateljstvo.

Deda Milovan i Čedomir Jovanović Foto: Printscreen YouTube

- Bili su veoma bliski prijatelji. Dr Milovan ga je često posećivao dok je bio na lečenju u bolnici - kaže Karadarević.

Rad Centra za prirodne alternative biće nastavljen pod vođstvom sina i unuka dr Milovana Miloševića. Njegovi dugogodišnji saradnici, među kojima je i Slađana Karadarević, nastaviće da neguju principe i metode kojima je posvetio čitav svoj život, čuvajući nasleđe čoveka koji je mnogima ulio nadu i pokazao da priroda može biti važan saveznik u očuvanju zdravlja.