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Visoke temperature ovih dana predstavljaju veliki izazov ne samo za vozače, već i za njihove automobile. Mnogi, čim sednu u usijano vozilo, instinktivno uključuju klimu na maksimum i kreću, ali upravo to nije najbolji način da se rashladi unutrašnjost automobila.

Prvo otvorite vrata, pa tek onda uključite klimu

Đorđe Šljukić ističe da je najvažnije da se iz vozila najpre izbaci usijani vazduh, a tek potom da se klima koristi punim kapacitetom.

- Ono što je najbitnije kada ulazite u auto koji je verovatno ceo dan bio na suncu, kada se vraćate s posla, jeste da otvorite vrata kako bi taj vreo vazduh izašao iz vozila. Ako nemate dovoljno prostora da širom otvorite vrata, otvorite makar prozore. Cilj je da se taj usijani vazduh izbaci napolje kako biste ušli u automobil koji je makar malo prijatniji - objasnio je Šljukić.

Kako kaže, klima može odmah da se uključi, ali uz jedan važan uslov.

- Možete da upalite automobil, uključite klimu i ostavite otvorene prozore kako bi taj vreo vazduh izašao. Tek kada temperatura u kabini malo padne, zatvorite prozore i nastavite vožnju. Ljudi često naprave grešku jer žure. Sednu u usijani automobil, odmah zatvore vrata i prozore, uključe klimu i očekuju da će odmah rashladiti kabinu. Međutim, i klima uređaju treba određeno vreme da počne da hladi. Ventilacioni sistem je takođe vreo i vazduh koji prolazi kroz njega zagreva se dok ne stigne do vas. Dok klima proradi kako treba, vi ste se već oznojili, a onda hladan vazduh direktno udara u telo, što može da izazove prehladu i druge zdravstvene probleme. Idealno bi bilo da ne žurimo, da prvo rashladimo automobil, pa tek onda krenemo u vožnju - naglasio je on.

Foto: Kurir Televizija

Redovno servisiranje produžava vek klime

Pored pravilnog korišćenja, veoma je važno i redovno održavanje klima-uređaja, jer zanemarivanje servisa može dovesti do slabijeg hlađenja i skupljih kvarova.

- Kod automobila starih do deset ili petnaest godina dovoljno je da se servis klime radi na svake dve do tri godine. Kod starijih automobila to je uglavnom potrebno raditi svake godine. Razlog je jednostavan - freon koji se nalazi u sistemu lakši je od vazduha i vremenom, kroz sitne pore koje golim okom ne mogu ni da se vide, polako izlazi iz sistema. Zato se često desi da na početku leta uključite klimu, a ona hladi, ali ne dovoljno. Tada je potrebno uraditi kompletan servis, izvući stari freon, očistiti sistem i sipati novu količinu freona prema fabričkim specifikacijama. Kada je količina freona optimalna, klima mnogo bolje hladi, a i kompresor radi lakše i traje znatno duže. Zato savetujem da se klima redovno održava, jer je to daleko jeftinije nego kasnije popravljati ozbiljnije kvarove - poručio je Šljukić.

03:19 AUTO VAM JE CEO DAN NA SUNCU? Ovu grešku svi prave čim sednu za volan, a može skupo da vas košta! Izvor: Kurir televizija

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