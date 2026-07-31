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Prema rečima Ivana Ristića, koji se bavi meteorologijom, ekstremni toplotni talas trajaće sve do 10. avgusta, dok će u pojedinim delovima zemlje temperatura dostizati i neverovatnih 48 stepeni Celzijusa.

Gostujući u emisiji "Jutro" na TV Prva, Ivan Ristić istakao je da visoke temperature još uvek nisu dostigle vrhunac, jer nam trenutna košava pomaže da prebrodimo snažan osećaj sparine.

"Najtopliji deo talasa od srede"

- Pred nama je veoma snažan toplotni talas. Mnogi misle da je sada najgore, ali to nije maksimum. Imamo sreću što duva košava i ona nam za sada pomaže. Međutim, od utorka i srede vetar će oslabiti, a tada počinje najtopliji deo talasa. Toplotna kupola formirala se upravo iznad Vojvodine, između Dinarida, Alpa i Karpata, i od srede će praktično stajati iznad naše zemlje. Nekoliko dana zaredom temperature će prelaziti 40 stepeni - rekao je Ristić.

meteorolog Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

Najkritičniji četvrtak i petak

Kako je objasnio, najkritičniji će biti četvrtak i petak, kada će u Beogradu i pojedinim drugim mestima temperatura u hladu dostići oko 41 stepen, dok će na direktnom suncu biti između 47 i 48 stepeni.

Prema prognozi Ristića, u narednim danima se ne očekuju padavine, zbog čega će se zemljište dodatno isušivati, a vodostaj Dunava nastaviti da opada.

Unosite dovoljno tečnosti

Toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni.

Građanima savetuje da izbegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana, kao i da unose dovoljno tečnosti i što manje budu izloženi direktnom sunčevom zračenju.

Kurir/Informer