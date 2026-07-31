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Hidrološka situacija na Dunavu ekstremno je loša, a dotok vode u hidroelektrane Đerdap blizu je istorijskog minimuma. Direktor za proizvodnju električne energije u hidroelektrani Đerdap Davor Maljoković kaže za Radio Beograd da se proizvodnja električne energije odvija bez prekida i da energetska stabilnost zemlje ni u jednom trenutku ne može biti ugrožena.

Direktor za proizvodnju električne energije u hidroelektrani Đerdap Davor Maljoković precizirao je da je trenutni dotok na Dunavu oko 1.600 kubnih metara u sekundi, što je daleko niže od biološke granice minimuma koja iznosi 2.350 kubika u sekundi.

- Trenutna hidrološka situacija na Dunavu je ekstremno loša. Dotok je trenutno oko 1.600 metara kubnih u sekundi i daleko niži od biološkog minimuma koji iznosi 2.350 kubika u sekundi. Ovo je druga godina po redu sa ekstremno lošom hidrološkom situacijom - naglasio je Maljoković.

Podsećajući na ranije podatke, Maljoković je naveo da je prosečni godišnji dotok od početka rada sistema Đerdap 1 iznosio 5.341 kubik u sekundi. S druge strane, 2023. godina zabeležila je rekordno najniži dotok od početka rada u iznosu od svega 3.698 kubika u sekundi.

Posebno teška situacija zabeležena je u junu 2023. godine, kada je dotok pao na 2.893 metra kubna u sekundi, što je bilo niže od 50 odsto prosečnog dotoka za taj mesec od puštanja u eksploataciju.

Zbog ovakvih uslova, agregati rade sa smanjenim kapacitetom, ali se ne gase.

- Usled ovako loše hidrološke situacije, agregati rade sa smanjenim kapacitetom i ne koriste maksimalnu snagu, ali neće biti ugašeni bez obzira na pad dotoka. Sva raspoloživa voda pretvara se u električnu energiju - objasnio je direktor proizvodnje.

Foto: Beta

On je podsetio da sistemi Đerdap 1 i Đerdap 2 nisu akumulacione, već protočne elektrane, što znači da nemaju mogućnost da akumuliraju energiju i naknadno je puštaju tokom niskih vodostaja, već rade isključivo na principu odredaba Konvencije iz 1998. godine i uslova iz vodne dozvole.

Stanje agregata i aktuelna proizvodnja struje

Na sistemu Đerdap 1 od šest raspoloživih hidroagregata pet je u funkciji, dok je jedan u planiranom remontu, a na dnevnom nivou angažovana su dva hidroagregata. Na sistemu Đerdap 2 srpska elektrana na raspolaganju ima 10 hidroagregata, od kojih je devet u funkciji, jedan u remontu, a četiri se koriste na dnevnoj bazi.

Na dnevnom nivou sistem Đerdap 1 proizvodi oko 5 gigavat - časova, sistem Đerdap 2 proizvodi oko 2 gigavat-časova, dok je ukupna proizvodnja celog ogranka HE Đerdap - koji obuhvata Đerdap 1, Đerdap 2, HE Pirot i Vlasinske hidroelektrane, iznosila je 8,6 gigavat-časova, što predstavlja 11 odsto od ukupne proizvodnje Elektroprivrede Srbije za posmatrani dan, odnosno 50 odsto od planirane proizvodnje.

Prognoze za avgust i bezbednost opreme

Prema najavama hidrologa, u narednom periodu se ne očekuje značajnije poboljšanje situacije, a očekuje se da će avgust biti izuzetno sušan mesec sa padom dotoka na sistemu Đerdap 1 ispod minimalno zabeleženog otpuštanja.

Istorijski minimum od 1.500 kubika u sekundi zabeležen je do sada dva puta – 15. januara 1985. godine i 1. septembra 2003. godine. Očekuje se da će taj minimum tokom avgusta biti prevaziđen i da će pasti čak ispod 1.400 kubnih metara.

Foto: EPS/ Danilo Mijatović

Ipak, Maljoković uverava da oprema i rad elektrana nisu ugroženi.

- Ne postoji način da se ugrozi rad sistema Đerdap 1 i Đerdap 2. U nijednom trenutku i ni pri kojim dotocima. Mi ulažemo mnogo energije i truda... Znači, ne postoji način da mi stanemo sa radom u nijednom slučaju, ni zbog dotoka ni zbog same pouzdanosti opreme - poručio je on, podsetivši da je revitalizacija Đerdapa 1 završena 2023. godine.

Saradnja sa Rumunijom i uticaj na plovidbu

Komunikacija sa rumunskom stranom odvija se izuzetno dobro, uz povećanu opreznost, u skladu sa Konvencijom iz 1998. godine, kako bi se nivo Dunava na ušću Nere održavao u stalnom projektovanom stanju.

Iako niski vodostaj ne utiče negativno na rad samih hidroelektrana – po rečima nadležnih, veći izazov su ekstremno veliki dotoci i poplavni talasi – on znatno utiče na plovidbu Dunavom. Već postoje restrikcije prevođenja na rumunskoj strani, rumunska prevodnica na Đerdapu 2 ne radi od 17. jula, a sva prevođenja se obavljaju preko srpske brodske prevodnice, uz bojazan da bi plovidba nizvodno mogla u potpunosti da se obustavi.

- Za kraj, mogu samo da potvrdim, da sam potpuno siguran da energetska stabilnost Srbije ni u jednom trenutku ne može da bude ugrožena - zaključio je Davor Maljoković u emisiji Prvog programa Radio Beograda "U ritmu dana".