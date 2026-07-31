Slušaj vest

Dok su godinama pacijenti sa juga Srbije bili primorani da spas traže u Beogradu, danas se situacija dramatično menja, UKC Niš ulazi u elitu srpske medicine!

Prvi put u Nišu, kod tri pacijenta uspešno su zamenjeni aortni zalisci bez otvaranja grudnog koša, primenom najsavremenije TAVI procedure. Istorijski trenutak za niško zdravstvo i ogromna pobeda za pacijente.

Ovaj podvig nosi jasan pečat, tim doc. dr Milana Lazarevića. Upravo sinergija snažnog rukovodstva, iskusnih stručnjaka i mladih kolega sa kardiologije donela je rezultat koji menja sliku zdravstva juga Srbije.

Foto: UKC Niš

Mlade kolege sa kardiologije pokazale su da Niš ima znanje, energiju i budućnost, dok je zajedništvo tima dokaz da se veliki rezultati postižu kada postoji jasna vizija i čvrsto vođstvo.

Poseban doprinos dao je i prof. dr Mihajlo Farkić sa Instituta "Dedinje", koji je kao vrhunski interventivni kardiolog bio ključna stručna podrška u uvođenju ove metode. Upravo spoj domaćeg tima i najvećih stručnjaka iz Srbije pokazao je snagu sistema.

Foto: UKC Niš

TAVI procedura omogućava zamenu aortnog zaliska bez klasične operacije, bez otvaranja grudnog koša i bez dugog oporavka, što znači novu šansu za život pacijentima koji do sada nisu imali izbor.

1/4 Vidi galeriju UKC Niš uvodi TAVI procedure Foto: UKC Niš

- Kraj je vremena kada su pacijenti iz Niša morali da idu u Beograd. Danas najsavremenija medicina dolazi kod njih. Ponosan sam na svoj tim - na snagu koju daju iskusni lekari, ali i na mlade kolege koje su pokazale da mogu da iznesu najsloženije procedure. Ovo je dokaz da UKC Niš ima znanje, ljude i snagu da bude lider - poručio je direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević.

Uvođenjem TAVI procedure, UKC Niš šalje jasnu poruku, više nema čekanja, nema odlazaka, nema kompromisa kada je zdravlje u pitanju. Niš više ne šalje pacijente - Niš leči!