Turisti vole da kažu: "Vrnjačka Banja – bliža od mora, lepša od očekivanja"! Evo šta sve čeka posetioce na samo koji sat vožnje iz bilo kog dela Srbije
Dok se tokom letnjih meseci tradicionalno govori o gužvama na graničnim prelazima i dugim putovanjima ka morskim destinacijama, Vrnjačka Banja beleži još jednu uspešnu turističku sezonu i potvrđuje da kvalitetan odmor može biti mnogo bliži nego što se često misli.
Najpoznatija srpska banja poslednjih godina razvija se u destinaciju koja objedinjuje prirodu, zdravstveni i wellness turizam, kulturne sadržaje, manifestacije i aktivan odmor, zbog čega je sve češći izbor gostiju iz Srbije i regiona.
Ovog leta ponovo je bila domaćin hiljadama posetilaca tokom Vrnjačkog karnevala, jedne od najvećih turističkih manifestacija u zemlji, a nakon završetka karnevalskih dana usledile su kulturne večeri, koncerti, izložbe i festivali poput Serbica Ornamentica, a trgovi, parkovi i šetališta odišu atmosferom zbog koje turistička sezona u Vrnjačkoj Banji traje tokom celog leta.
Posetioci pronalaze i sadržaje koji prevazilaze tradicionalnu predstavu o banjskom turizmu. Savremeni wellness i spa centri, uređeni parkovi, pešačke zone, biciklističke i planinarske staze na Goču, bazeni, restorani i brojni ugostiteljski objekti doprinose tome da se boravak u Banji lako pretvori u višednevni odmor.
Razvoj turističke ponude prati i kontinuirano unapređenje infrastrukture. U prethodnim mesecima otvoreni su novi javni sadržaji za porodice, nastavljeni su radovi na rekonstrukciji pojedinih saobraćajnica, uređuju se novi turistički lokaliteti na Goču, dok se kroz obnovu kulturnih objekata i unapređenje komunalne infrastrukture dodatno podiže kvalitet boravka kako za stanovnike, tako i za goste.
Turistički radnici ističu da je upravo spoj prirodnih lepota, bogate tradicije, savremenih sadržaja i sve kvalitetnije infrastrukture razlog zbog kojeg se veliki broj posetilaca u Vrnjačku Banju vraća više puta tokom godine.
Za razliku od destinacija do kojih se putuje čitav dan, Vrnjačka Banja iz većeg dela Srbije dostupna je za svega koji sat vožnje. Upravo ta pristupačnost, uz raznovrsnu ponudu i bogat kalendar događaja, poslednjih godina postaje jedna od njenih najvećih prednosti.
Sve to doprinosi da slogan koji se sve češće može čuti među turistima dobije i svoje puno značenje: "Vrnjačka Banja - bliža od mora, lepša od očekivanja"!
Kurir/321Srbija