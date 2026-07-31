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Dok se tokom letnjih meseci tradicionalno govori o gužvama na graničnim prelazima i dugim putovanjima ka morskim destinacijama, Vrnjačka Banja beleži još jednu uspešnu turističku sezonu i potvrđuje da kvalitetan odmor može biti mnogo bliži nego što se često misli.

Najpoznatija srpska banja poslednjih godina razvija se u destinaciju koja objedinjuje prirodu, zdravstveni i wellness turizam, kulturne sadržaje, manifestacije i aktivan odmor, zbog čega je sve češći izbor gostiju iz Srbije i regiona.

Ovog leta ponovo je bila domaćin hiljadama posetilaca tokom Vrnjačkog karnevala, jedne od najvećih turističkih manifestacija u zemlji, a nakon završetka karnevalskih dana usledile su kulturne večeri, koncerti, izložbe i festivali poput Serbica Ornamentica, a trgovi, parkovi i šetališta odišu atmosferom zbog koje turistička sezona u Vrnjačkoj Banji traje tokom celog leta.

Detalj sa jednog od karnevala u Vrnjačkoj Banji Foto: Promo

Posetioci pronalaze i sadržaje koji prevazilaze tradicionalnu predstavu o banjskom turizmu. Savremeni wellness i spa centri, uređeni parkovi, pešačke zone, biciklističke i planinarske staze na Goču, bazeni, restorani i brojni ugostiteljski objekti doprinose tome da se boravak u Banji lako pretvori u višednevni odmor.

Razvoj turističke ponude prati i kontinuirano unapređenje infrastrukture. U prethodnim mesecima otvoreni su novi javni sadržaji za porodice, nastavljeni su radovi na rekonstrukciji pojedinih saobraćajnica, uređuju se novi turistički lokaliteti na Goču, dok se kroz obnovu kulturnih objekata i unapređenje komunalne infrastrukture dodatno podiže kvalitet boravka kako za stanovnike, tako i za goste.

Turistički radnici ističu da je upravo spoj prirodnih lepota, bogate tradicije, savremenih sadržaja i sve kvalitetnije infrastrukture razlog zbog kojeg se veliki broj posetilaca u Vrnjačku Banju vraća više puta tokom godine.

Brojni događaji privlače posetioce Foto: Promo

Za razliku od destinacija do kojih se putuje čitav dan, Vrnjačka Banja iz većeg dela Srbije dostupna je za svega koji sat vožnje. Upravo ta pristupačnost, uz raznovrsnu ponudu i bogat kalendar događaja, poslednjih godina postaje jedna od njenih najvećih prednosti.

Sve to doprinosi da slogan koji se sve češće može čuti među turistima dobije i svoje puno značenje: "Vrnjačka Banja - bliža od mora, lepša od očekivanja"!