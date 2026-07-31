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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ispratio je danas ispred zgrade Palate Srbija vatrogasce-spasioce koji su upućeni u Francusku radi pružanja pomoći u gašenju velikih šumskih požara.

Tridesetčetiri pripadnika Sektora za vanredne situacije i tri radnika Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika MUP će u okviru međunarodne pomoći koju je Srbija uputila Francuskoj posredstvom Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, biti angažovani na području grada Velo, na jugu Francuske.

„Naše ministarstvo se odmah obratilo za pružanje pomoći Španiji i Francuskoj preko evropskog mehanizma. I moram da kažem da kome god spomenemo to da mi pružamo pomoć Španiji i Francuskoj i ko zna kojim drugim zemljama, izaziva određene neverice kod naših ljudi, jer pomažemo mnogo većim i bogatijim zemljama, ali to govori o nečem drugom. Govori prvo o našoj humanosti, o solidarnosti i govori o visokom kvalitetu naših ljudi koje traže svi širom sveta kako bi pomogli kada je reč o vanrednim situacijama“, rekao je ministar.

1/8 Vidi galeriju Ministar Ivica Dačić ispratio je vatrogasce-spasioce koji su iz Srbije upućeni u Francusku kako bi pomogli u borbi protiv velikih šumskih požara. Foto: Mup

Dačić je podsetio da je u Španiju upućeno 40 pripadnika Sektora za vanredne situacije iz Beograda, Niša, Kraljeva, Šapca, Čačka, Valjeva, Pančeva i Smedereva, sa ukupno 17 vozila i dve prikolice.

„Dodatno je upućen i helikopter „Super Puma“ sa pet pripadnika Helikopterske jedinice i jednim pripadnikom Sektora za vanredne situacije u svojstvu oficira za vezu. Baza operacije Helikopterske jedinice je aerodrom El Tietar u okolini Madrida. Baza operacije vatrogasno-spasilačkog tima je grad Zamora. Helikopter dejstvuje u oblasti Kastilja i Leon. Imao je do sada već pet naleta i samo mogu da kažem da su reakcije španske javnosti izuzetno pozitivne. Ne znam da li vi pratite to, ali time je, ja mislim, zacementirano prijateljstvo koje imamo između Španije i Srbije. I u tom pogledu, zaista, ne samo da naša misija uspešno radi, nego to ima veliki političko-diplomatski značaj“, istakao je ministar.

Govoreći o Francuskoj, Dačić je istakao da naš tim upravo kreće na put ka jugu te zemlje.

„Mi smo, takođe, Francuskoj ponudili i helikoptere i ljudstvo. Oni su rekli da za helikopterom nemaju potrebe. Upućujemo tim u grad Velo na jugu Francuske. Ovaj tim se sastoji od 37 pripadnika, od kojih su 34 pripadnika Sektora za vanredne situacije i tri člana medicinskog tima sa ukupno 15 vozila - 13 vatrogasnih i transportnih vozila, jedan ATV, jedan sanitet i dve prikolice. Tim je sastavljen od vatrogasaca-spasilaca iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Sremske Mitrovice, Zrenjanina, Sombora, Kruševca, Subotice, Užica, Jagodine i Pirota. Za medicinsku podršku upućuje se tim Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova“, rekao je Dačić.

Ministar je objasnio da imamo spremne kapacitete i za reakcije u Srbiji, ako za to bude potrebe.

„Kao što sam već rekao, pošto čujem određene zlonamerne komentare koji govore da mi naše kapacitete upućujemo u inostranstvo, a na primer, kaže, jug Srbije nije zaštićen. Pre dvadesetak dana sam rekao, dao izjavu, da na osnovu pouka od prošle godine, jedan helikopter, najveći kamov se nalazi parkiran na aerodromu u Nišu. Upravo iz toga razloga kako bismo brzo reagovali na svaku vanrednu situaciju. Takođe, želim da kažem da to nije jedini oblik ekstremnih vanrednih situacija sa kojima se suočavamo. Nažalost, svih ovih godina bile su i poplave, i požari, suše i sve“, izjavio je ministar.

Dačić je istakao da je biti vatrogasac-spasilac jedna humana profesija.

„Oni idu sada putem Španije i Francuske da spasavaju ljude koji možda nikada neće reći hvala. Žrtvuju svoje živote, rade u ime Srbije. Želim im srećan put i da se svi živi i zdravi vrate svojim porodicama. Predsednik Republike me je ovlastio da ih pozdravim u njegovo ime. I zavisno od vremena kada se oni budu vratili iz Španije i Francuske, mi ćemo ih zajedno dočekati i odati priznanje za to što su tamo uradili“, zaključio je Dačić.