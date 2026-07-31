Slušaj vest

Helikopter "Super Puma" i vatrogasno-spasilački tim Sektora za vanredne situacije danima se u Španiji bore s vatrenom stihijom. U toj zemlji je od 24. jula na snazi nacionalna vanredna situacija zbog ogromnih šumskih požara.

Helikopter "Super Puma H-215" sa posadom i 40 pripadnika vatrogasno-spasilačkog tima u okviru međunarodne pomoći koju je Srbija uputila Španiji posredstvom Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, angažovani su na području grada Navalkarnero u blizini španske prestonice.

Ističući da se Španija, zajedno sa Francuskom, suočava sa jednom od najtežih sezona šumskih požara u poslednjim decenijama zbog čega su zatražile međunarodnu pomoć, ministar Dačić je rekao da je, po nalogu predsednika Republike Aleksandra Vučića, Srbija ponudila pomoć koju je Španija prihvatila.

Srpska Super Puma i španska Koala zajedno u akciji Foto: Printscreen/Instagram/MUP Srbije

- Naš tim vatrogasaca se sastoji od ljudi iz Beograda, Niša, Kraljeva, Šapca, Čačka, Valjeva, Pančeva i Smedereva - naveo je Dačić i dodao:

- Ovim još jednom pokazujemo ne samo humanost naše zemlje, ne samo odlučnost predsednika Republike, koji ima dobre odnose i sa premijerom Španije, već pokazujemo i visok kapacitet našeg Sektora za vanredne situacije i naše Helikopterske jedinice.