Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Vozače koji jutros putuju ka inostranstvu na pojedinim graničnim prelazima očekuju višesatna zadržavanja, a najduže se čeka na prelazu Preševo, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS), pozivajući se na podatke Uprave granične policije od 5.15 časova.

Na izlazu iz Srbije, na graničnom prelazu Preševo, putnička vozila čekaju oko četiri sata.

Na prelazu Gradina zadržavanje na izlazu iznosi oko 40 minuta, dok se na Batrovcima čeka oko pola sata.

Pri ulasku u Srbiju putnička vozila čekaju oko sat vremena na graničnim prelazima Horgoš, Kelebija i Batrovci.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Kako navodi AMSS, bez čekanja se prolazi i kroz naplatne stanice na auto-putevima.