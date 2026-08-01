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Pripadnici Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sa helikopterom "Super puma" učestvovali su u gašenju velikog požara u oblasti Leone, u blizini grada Viljafranko.

- U izuzetno teškim uslovima, zajedno sa španskim kolegama, šest njihovih i jednim helikopterom MUP-a Srbije, požar je uspešno stavljen pod kontrolu i lokalizovan - rekao je pilot Jovica Mihajlović, navodi se na Instagram stranici MUP Srbije.

Kako je Mihajlović dodao, vatrena stihija zahvatila je nekoliko hiljada hektara, a nakon uspešne intervencije iz vazduha, glavni deo zadatka nastavljaju snage na terenu.