Slušaj vest

U Univerzitetskom kliničkom centru Niš nedavno su prvi put su uspešno izvedene tri TAVI procedure - savremena metoda ugradnje veštačkog aortnog zaliska putem katetera, bez klasičnog otvaranja grudnog koša.

UKC Niš je time postao prvi zdravstveni centar van Beograda i Novog Sadau kojem je ova procedura uspešno izvedena. Sve tri intervencije protekle su uspešno, a pacijenti su stabilnog opšteg stanja.

Dr Aleksandar Nikolić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom i pomoćnik generalnog direktora UKC Niš za stručno-medicinska pitanja, anesteziološku delatnost i transfuzijsku medicinu istakao je na konferenciji da svaki veliki iskorak ove ustanove istovremeno potvrđuje i značaj anesteziologije u savremenoj medicini.

Foto: Privatna arhiva

- Anesteziologija je mnogo više od specijalnosti koja pacijenta uvodi u anesteziju. Ona je jedan od temelja savremene medicine i neizostavan deo gotovo svake složene dijagnostičke, interventne i hirurške procedure - rekao je on.

Dodao je da mu je posebno drago što razvoj Univerzitetskog kliničkog centra Niš jasno pokazuje koliko je uloga anesteziologa važna.

- Otvaranje Dnevne bolnice za terapiju bola, razvoj kliničke nutricije i vaskularnog pristupa, uvođenje TAVI programa, krioablacija, okluzija i drugih savremenih procedura potvrđuju da anesteziolozi učestvuju u svim najznačajnijim iskoracima naše ustanove. Bez anesteziologa nema bezbedne hirurgije, intenzivnog lečenja, terapije bola niti savremene interventne medicine. Anesteziologiju često nazivamo kraljicom medicine, ne zato što je iznad drugih specijalnosti, već zato što povezuje gotovo sve grane medicine. Zato me raduje što ova struka danas konačno dobija mesto koje zaslužuje - postaje vidljivija, prepoznatija i pravedno cenjena. Kada napreduje anesteziologija, napreduje i celokupna medicina - rekao je dr Nikolić.

Foto: UKC Niš

TAVI (transkateterska implantacija aortnog zaliska) predstavlja minimalno invazivnu metodu lečenja teške bolesti aortnog zaliska, najčešće aortne stenoze. Umesto klasične kardiohirurške operacije, novi zalistak se do srca dovodi kateterom kroz krvni sud, bez otvaranja grudnog koša.