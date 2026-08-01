Društvo
Ko je i s kojim ciljem u slobodarsku Srbiju uveo govor mržnje na velika vrata? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Milica Janković. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend” o temama:
Ko je i s kojim ciljem u slobodarsku Srbiju uveo govor mržnje na velika vrata?
Rane koje nikad ne zacele: ko posle 34 godine ponovo ubija dečaka iz Bosne kojeg je Srpska pravoslavna crkva proglasila svetim novomučenikom?
Uživo u studiju Kurir TV: psihološki profili ubica žena i zlostavljača životinja
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Milicu Janković danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.