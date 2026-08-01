Spavao na daskama i gladovao, a sad dobio nov dom! Deka Momčilo ne skida osmeh: "Nije dobio samo zidove, dobio je nadu!" VIDEO
Da još uvek postoje ljudskost, solidarnost i plemenitost, najbolji je dokaz deka Momčilo iz zabačenog sela Uševce kod Vranja! Samo jedan dan nakon što je u javnosti odjeknula potresna priča o njegovom teškom životu, stižu vesti koje greju srce - ovaj zaboravljeni starac, zahvaljujući dobrim ljudima, uskoro dobija potpuno nov i opremljen dom!
Čovek koji je godinama samovao u ruševini od kuće koja samo što se nije srušila na njega, spavajući na nekoliko starih dasaka, dočekaće da svoje staračke dane provede u toplom i dostojanstvenom okruženju.
Prelepe vesti na svojim društvenim mrežama podelio je poznati humanitarac Marko Nikolić, koji je i pokrenuo akciju spasavanja i posetio starca.
"Još jedan život će dobiti novu šansu!"
- Još jednom smo uspeli. Još jedan život će dobiti novu šansu. Deka Momčilo uskoro će dobiti potpuno nov stambeni kontejner, opremljen novim nameštajem, kuhinjom, kupatilom i svim onim što je potrebno za dostojanstven i miran život. Posle godina provedenih u teškim uslovima, konačno dolaze sigurnost, toplina i dom koji zaslužuje - poručio je emotivni Marko Nikolić i najavio da je useljenje planirano već za mesec dana.
Dan za pamćenje
Osim što mu je obezbeđen krov nad glavom, Nikolić je odlučio i da deki odmah ulepša svakodnevicu. Odveo ga je u grad. Deku su sredili, ošišali, a Marko mu je kupio sve što mu je srce poželelo.
- Godinama je trpeo glad, hladnoću i samoću. Spavao je u kući koja se raspadala, a ipak nije izgubio dobrotu u očima. Takvi ljudi nas podsećaju koliko malo treba da bismo nekome promenili život. Uskoro će dobiti novi dom, topao krevet i priliku da poslednje godine života provede dostojanstveno. Jer čoveka ne spašava samo kuća - spašava ga saznanje da postoji neko ko je pružio ruku kada su svi drugi okrenuli glavu - napisao je Nikolić uz dirljiv snimak dekinog preobražaja.
Od hladnih dasaka do useljenja iz snova
Podsećamo, prizori koje je Marko zatekao prilikom prve posete selu Uševce ledili su krv u žilama. Krov koji prokišnjava sa svih strana, zidovi koji se raspadaju i starački pogled pun tuge bili su slika Momčilove svakodnevice. Ipak, od gladi i nemaštine teža mu je bila samoća i osećaj da je zaboravljen od svih.
Srećom, reakcija humanih ljudi pokazala je da empatija u našem društvu nije izumrla.
- Ljubav nije emocija koju izgovaramo. Ljubav je delo koje ostavljamo iza sebe. Empatija je ono što obične ljude pretvara u nečiji spas. Na kraju života neće se pamtiti koliko smo imali, već koliko smo srca dotakli. Ljubav će spasiti svet. Zajedno možemo! - zaključio je Nikolić.