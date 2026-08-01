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Da još uvek postoje ljudskost, solidarnost i plemenitost, najbolji je dokaz deka Momčilo iz zabačenog sela Uševce kod Vranja! Samo jedan dan nakon što je u javnosti odjeknula potresna priča o njegovom teškom životu, stižu vesti koje greju srce - ovaj zaboravljeni starac, zahvaljujući dobrim ljudima, uskoro dobija potpuno nov i opremljen dom!

Čovek koji je godinama samovao u ruševini od kuće koja samo što se nije srušila na njega, spavajući na nekoliko starih dasaka, dočekaće da svoje staračke dane provede u toplom i dostojanstvenom okruženju.

1/5 Vidi galeriju Deka Momčilo Petrović živi u teškim uslovima u selu kod Vranja, u kući koja se raspada. Foto: Fejsbuk Printscreen

Prelepe vesti na svojim društvenim mrežama podelio je poznati humanitarac Marko Nikolić, koji je i pokrenuo akciju spasavanja i posetio starca.

"Još jedan život će dobiti novu šansu!"

- Još jednom smo uspeli. Još jedan život će dobiti novu šansu. Deka Momčilo uskoro će dobiti potpuno nov stambeni kontejner, opremljen novim nameštajem, kuhinjom, kupatilom i svim onim što je potrebno za dostojanstven i miran život. Posle godina provedenih u teškim uslovima, konačno dolaze sigurnost, toplina i dom koji zaslužuje - poručio je emotivni Marko Nikolić i najavio da je useljenje planirano već za mesec dana.

Dan za pamćenje

Osim što mu je obezbeđen krov nad glavom, Nikolić je odlučio i da deki odmah ulepša svakodnevicu. Odveo ga je u grad. Deku su sredili, ošišali, a Marko mu je kupio sve što mu je srce poželelo.

- Godinama je trpeo glad, hladnoću i samoću. Spavao je u kući koja se raspadala, a ipak nije izgubio dobrotu u očima. Takvi ljudi nas podsećaju koliko malo treba da bismo nekome promenili život. Uskoro će dobiti novi dom, topao krevet i priliku da poslednje godine života provede dostojanstveno. Jer čoveka ne spašava samo kuća - spašava ga saznanje da postoji neko ko je pružio ruku kada su svi drugi okrenuli glavu - napisao je Nikolić uz dirljiv snimak dekinog preobražaja.

Od hladnih dasaka do useljenja iz snova

Podsećamo, prizori koje je Marko zatekao prilikom prve posete selu Uševce ledili su krv u žilama. Krov koji prokišnjava sa svih strana, zidovi koji se raspadaju i starački pogled pun tuge bili su slika Momčilove svakodnevice. Ipak, od gladi i nemaštine teža mu je bila samoća i osećaj da je zaboravljen od svih.

Srećom, reakcija humanih ljudi pokazala je da empatija u našem društvu nije izumrla.