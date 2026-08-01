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Novi tim lekara na čelu sa dr Milanom Lazarevićem za samo dva i po meseca rukovođenja Univerzitetskim kliničkim centrom Niš napravio je veliki iskorak. Ukinute su liste čekanja, uvedene nove procedure i savremena oprema, a direktna komunikacija sa pacijentima postala je novi standard ove ustanove.

Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, istakao je da je od prvog dana fokus bio na pacijentu.

Foto: UKC Niš

"Počeli smo od onoga što je najvažnije - da pacijent više ne bude broj, već čovek kome sistem mora da pomogne brzo i efikasno."

Uvedena je direktna komunikacija sa građanima, otvorena su vrata uprave, a problemi pacijenata rešavaju se u najkraćem roku.

"Obavili smo preko 400 razgovora i rešili više od 95 odsto problema. Pacijenti moraju da znaju da uprava stoji iza njih."

Poseban akcenat stavljen je na borbu protiv korupcije i veću transparentnost.

"Formirali smo antikorupcijski tim. Svako ko prepozna problem može direktno da nam se obrati, a mi ćemo reagovati."

Jedan od najvećih rezultata je ukidanje lista čekanja.

Foto: UKC Niš

"UKC Niš nema liste čekanja. Ne čeka se operacija bajpasa, ugradnja valvule, operacija kuka ili kolena, skener, magnet i druge dijagnostičke procedure."

Unapređen je rad specijalističkih ambulanti, uvedena bolja organizacija rada i dodatni kapaciteti kako bi pacijenti brže dolazili do pregleda i terapije.

"Naš cilj je jasan - pacijent mora da dobije uslugu onda kada mu je potrebna."

UKC Niš je za kratko vreme uveo i nove metode lečenja. Otvorena je Dnevna bolnica za terapiju bola - prva južno od Beograda, gde pacijenti najsavremeniju terapiju dobijaju o trošku države.

"Otvorili smo novu mogućnost za sve one koji žive sa hroničnim bolom da dobiju stručnu pomoć i bolji kvalitet života."

Posebno značajan korak je formiranje bolničke banke krvi.

"Krv će čekati pacijenta, a ne pacijent krv. To je standard koji želimo da uspostavimo u UKC Niš."

Foto: UKC Niš

Značajna ulaganja realizuju se i u opremu, uz podršku Ministarstva zdravlja. UKC Niš dobija savremene medicinske aparate koji omogućavaju bržu dijagnostiku, preciznije lečenje i povećanje kapaciteta klinika.

Među važnim nabavkama su savremeni dijagnostički uređaji, oprema za kliničke procedure, aparati za dijalizu, oprema za dečju hirurgiju, ginekološko-akušersku kliniku i oprema neophodna za funkcionisanje bolničke banke krvi.

UKC Niš beleži i istorijske medicinske rezultate.

"Prvi put u istoriji UKC Niš uradili smo TAVI proceduru - zamenu aortnog zalistka bez otvaranja grudnog koša."

Posle više godina uspešno su ponovo pokrenute transplantacije.

"Vratili smo transplantaciju bubrega, od početka godine urađeno je pet transplantacija.

Pored medicinskih dostignuća, radi se i na unapređenju uslova za pacijente.

Obezbeđeno je više od 100 novih parking mesta, započeta je rekonstrukcija specijalističkih ambulanti, uređuju se prostori za prijem pacijenata i uvodi druga smena rada tamo gde je to potrebno.

Posebna pažnja usmerena je na kadrove.

Foto: UKC Niš

"Obezbedili smo 29 specijalizacija i 17 subspecijalizacija, 46 lekara će se dodatno usavršavati. Ulaganje u mlade ljude je ulaganje u budućnost UKC Niš."

Veliki deo rada usmeren je i na prevenciju i rano otkrivanje bolesti.

Tim UKC Niš sprovodi preventivne kardiološke preglede u ruralnim sredinama, dovodeći lekare direktno do građana.

"Obišli smo 8 lokacija, pregledali 670 ljudi, a 90 pacijenata je upućeno na dalje lečenje. Na ovaj način smo sprečili komplikacije i spasili živote."

Lazarević poručuje da su postavljeni jasni ciljevi i da se od njih neće odstupati.