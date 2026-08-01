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Ne postoje granice kada neko čeka pomoć, a upravo to svojim angažovanjem potvrđuju srpski vatrogasci-spasioci koji ovih dana učestvuju u gašenju velikih požara u Španiji!

- Daleko od svojih porodica i domovine, pripadnici srpskih spasilačkih timova rame uz rame sa kolegama iz Španije bore se protiv jedne od najtežih požarnih sezona koje su ovu zemlju pogodile poslednjih godina. Iza svakog koraka kroz opožarenu šumu, svakog leta helikoptera i svakog sata provedenog na požarištu stoji jedan cilj, zaštita ljudskih života, domova i prirode - reči su Ivice Dačića koji se ovim putem oglasio na društvenoj mreži Instagram.

Kako je dodao, njihovo angažovanje predstavlja još jednu potvrdu spremnosti Srbije da pruži pomoć kada je ona najpotrebnija, bez obzira na granice i udaljenost.

Kako se ističe, najveće priznanje za pripadnike spasilačkih timova jeste poverenje da budu tamo gde je najteže. Svojim znanjem, hrabrošću i nesebičnim zalaganjem srpski vatrogasci-spasioci dostojno predstavljaju Srbiju na međunarodnoj misiji pomoći.