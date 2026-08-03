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Jedan trenutak nepažnje i pogrešno skretanje pretvorili su letovanje jednog srpskog turiste u Grčkoj u pravu dramu.

Ivica je svoje iskustvo sa letovanja u Nea Mudaniji podelio na Fejsbuk grupi Grčka info kako bi poslužilo kao ozbiljna pouka svim našim vozačima koji putuju na grčko primorje.

Sve se odigralo u sekundi, kada je usled greške u navigaciji ušao u jednosmernu ulicu.

- Već posle nekoliko metara shvatio sam da sam pogrešio i odmah bezbedno skrenuo na prvi parking kako bih ispravio grešku. Upravo tada naišla je policijska patrola koja je sačinila zapisnik, privremeno mi oduzela vozačku dozvolu i izrekla kaznu od 350 evra - navodi ovaj vozač.

"Priznao sam grešku i platio, ali su bili hladni i arogantni"

Kako ističe, krivicu je odmah prihvatio bez ikakvog raspravljanja i već narednog dana u celosti izmirio kaznu od 350 evra. Nadao se da će činjenica da je dugogodišnji gost Grčke i da putuje sa porodicom naići na bar mrvicu razumevanja, ali ga je odnos tamošnjih službenika potpuno razočarao.

Foto: Alizada Studios/Shutterstock, Dave Colman/Shutterstock, Ceri Breeze/Shutterstock

- Moje iskustvo u komunikaciji sa policijom nije bilo prijatno. Razumem i poštujem njihovu obavezu da sprovode zakon, ali sam stekao utisak da je odnos prema meni bio hladan, neljubazan i u pojedinim trenucima arogantan. Kao turista koji je odmah prihvatio odgovornost i platio kaznu, očekivao sam bar malo više razumevanja i ljudskog pristupa - iskren je Srbin.

Ipak, da u teškim trenucima daleko od kuće nismo sami, pokazale su dve žene kojima se ovaj turista javno i od srca zahvalio.

Jedna od njih je bila predstavnik turističke agencije preko koje je putovao, koja je bez razmišljanja pošla s njim u policijsku stanicu.

- Prevodila je, razgovarala sa policijskim službenicima i učinila sve što je bilo u njenoj moći da mi pomogne. Danas je retkost sresti nekoga ko će odvojiti svoje vreme i energiju da pomogne čoveku u nevolji bez ikakve nadoknade - poručio je on.

Posebnu zahvalnost duguje i generalnoj konzulki Republike Srbije u Solunu, Jeleni Obradović, koja je reagovala čim je videla njegov imejl.

- Odmah me je kontaktirala, saslušala, ponudila pomoć i bez odlaganja uputila zvaničan dopis grčkim organima. Njena brzina reakcije, profesionalnost i ljudski odnos prema meni i mojoj porodici zaslužuju veliko poštovanje. Mnogo znači kada znate da u tuđini imate nekoga ko je spreman da vam pruži ruku.

Upozorenje za sve vozače

Foto: Shutterstock

Na kraju svoje objave, ovaj turista je uputio apel svim vozačima iz Srbije koji planiraju put u Grčku da budu maksimalno oprezni za volanom, jer grčka saobraćajna policija ne prašta ni najmanji previd.