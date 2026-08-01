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Po svemu sudeći, ovo će biti poslednje leto u Srbiji bez regruta na redovnom služenju vojnog roka, pošto je uveliko najavljeno da će služenje vojnog roka od marta biti obavezno i to posle 16 godina pauze.

Stručnjaci smatraju da je osnovni cilj da se premosti bezbednosni vakuum nastao u tom periodu i da mlade generacije steknu bazična znanja neophodna kako bi zaštitili sebe, svoje porodice i državu u kriznim situacijama.

Slanje prvih poziva se očekuje u septembru ili oktobru

Foto: Shutterstock AI

Prva koverta sa pozivom na obavezno služenje vojnog roka trebalo bi da stigne na adrese mladića rođenih 2006. godine.

Plan nadležnih je da se regrutne liste kompletiraju do septembra ili oktobra kada se očekuje slanje prvih poziva i početak detaljnih lekarskih pregleda.

Zakonske izmene koje definišu novu dužinu trajanja vojnog roka moraju prethodno da prođu kompletnu skupštinsku proceduru.

Ulazak prve klase regruta u kasarne predviđen je za 1. mart naredne godine. Plan je da u martovskoj klasi bude oko 5.000 mladića, što znači da je cilj da na godišnjem nivou kroz obuku prođe oko 20.000 regruta. Za devojke je predviđena mogućnost dobrovoljnog služenja.

Medicinski i psihološki pregledi

Pre zaduživanja uniforme, svi regruti proći će opsežne i modernizovane provere u vojnomedicinskim centrima. Pregledi su fokusirani kako na fizičku spremnost, tako i na psihološku stabilnost:

Fizički i zdravstveni testovi: Obuhvataju detaljne oftalmološke i slušne provere, kardiovaskularne testove i procene opterećenja

Obuhvataju detaljne oftalmološke i slušne provere, kardiovaskularne testove i procene opterećenja Psihološka evaluacija: Sprovode se testovi ličnosti radi procene mentalne stabilnosti i sposobnosti reagovanja pod visokim pritiskom

Sprovode se testovi ličnosti radi procene mentalne stabilnosti i sposobnosti reagovanja pod visokim pritiskom Procena predispozicija: Utvrđuju se sklonosti i sposobnosti za specifične rodove vojske, kao što su tenkovske ili raketne jedinice Strogi kriterijumi izgleda

Foto: Ministarstvo Odbrane Srbija

Kandidati koji ne zadovolje kriterijume na ovim proverama biće oslobođeni služenja vojske. Uz zdravstvena pravila, regruti će morati da ispune i stroge kriterijume kada je reč o izgledu:

kosa ne sme prelaziti uši ili kragnu,

brada je zabranjena (obezbeđene su besplatne berbernice)

pirsinzi, minđuše i nakit nisu dozvoljeni

tetovaže ne smeju biti na licu, vratu ili vidljivim delovima tela pod letnjom uniformom

devojke obavezno moraju imati skupljenu kosu zbog nošenja šlema, bez napadnih boja Struktura i tri faze obuke (75 dana)

Foto: Shutterstock

Vojni rok pod oružjem trajaće ukupno 75 dana. Dnevni raspored predviđa šest sati obuke prepodne i dva sata popodne radnim danima, subotom šest sati prepodnevnih aktivnosti, dok je nedelja rezervisana za odmor i sportske aktivnosti. Obuka je podeljena u tri precizne faze:

Prvih 30 dana (Pešadijska obuka): Obuhvata teorijsku nastavu, osnovne strojeve radnje i rukovanje ličnim naoružanjem (sklapanje, rasklapanje, čišćenje i održavanje). Regruti savladavaju osnove prve pomoći, kretanje na bojištu, izradu stava za odbranu i upotrebu zaštitne opreme od zračenja ili bojnih otrova Narednih 30 dana (Timska i specijalistička obuka): Radi se u grupama i stiče se vojnoevidenciona specijalnost (VES). Vežbe se izvode u okviru pripadajućeg roda - pešadije, oklopno-mehanizovanih jedinica (tenkovi i borbena vozila), inženjerije (minerske i protivminske radnje) ili protivvazdušne odbrane (PVO) Poslednjih 15 dana (Logorovanje i teren): Izvodi se na poligonima i u logorskim uslovima gde regruti spavaju i borave u prirodi, primenjujući naučene veštine u realističnim i simuliranim okolnostima

Nakon isteka 75 dana, regruti se upisuju u rezervni sastav Vojske Srbije i povremeno će biti pozivani na vojne vežbe radi obnavljanja znanja.

Život u kasarni, uslovi i upotreba telefona

Foto: Ministrastvo Odbrane

Regruti neće služiti vojni rok u mestu gde žive.Vojska Srbije raspolaže sa 54 kasarne i devet centara za obuku (uključujući Sombоr, Valjevo, Priboj i Loznicu), a raspoređivanje će se vršiti u 17 garnizonskih mesta. Smeštaj će, prema najavama, biti organizovan u urednim objektima, a ishrana je obezbeđena uz mogućnost izbora više jela.

Korišćenje mobilnih telefona je dozvoljeno, ali isključivo van terenskih aktivnosti i nastave, na za to jasno definisanim mestima u kasarni.

Prigovor savesti i alternativno služenje

Za mladiće koji ulože prigovor savesti i odbiju da nose oružje, država je predvidela alternativni model civilne vojske u trajanju od 155 dana.

Ovi regruti neće služiti u civilnim ustanovama van vojske, već će biti smešteni u vojnim objektima. Biće raspoređeni na poslove logistike, saniteta, društveno-korisnog rada ili na obuku za upravljanje modernim tehnologijama i dronovima.

Za šta je 75 dana vojnog roka dovoljno

Miodrag Jevtić, penzionisani pukovnik pešadije, smatra da je 75 dana optimalno vreme za savladavanje osnova i značajno podmlađivanje rezervnog sastava, iako napominje da bi za potpunu specijalističku obuku bilo potrebno oko šest meseci.

Miroslav Marković, profesor fizičkog vaspitanja, ističe da 75 dana pruža osnovni podsticaj za fizički razvoj tela, ali naglašava izuzetan značaj socijalizacije, odvajanja od telefona i usmerenosti mladih jednih na druge.