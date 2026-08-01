Slušaj vest

Postoje reči koje se ne zaboravljaju, posebno kada dolaze od čoveka koji je ceo život dokazivao ono u šta je verovao. Lek za tugu koji je patrijarh Pavle ostavio iza sebe nije bio u bogatstvu, moći ili prolaznim stvarima, već u veri, strpljenju i miru koji čovek pronađe u sebi.

Voljeni patrijarh ostao je upamćen po skromnosti, dobroti i životu koji je bio potpuno u skladu sa njegovim učenjem. Njegove misli i danas mnogima donose utehu kada prolaze kroz teške trenutke.

Foto: Profimedia

Patrijarh Pavle ušao je u istoriju Srpske pravoslavne crkve kao jedan od najskromnijih i najvoljenijih patrijaraha. Živeo je jednostavno, bez potrebe za luksuzom i stvarima koje mnogi smatraju simbolom uspeha.

Nije imao automobil, nije koristio mobilni telefon, nije gledao televiziju niti je pridavao značaj materijalnim stvarima. Vozio se gradskim prevozom, sam obavljao svakodnevne poslove i svojim primerom pokazivao da čovekovu vrednost ne određuje ono što poseduje.

Mudrost patrijarha Pavla krije odgovor na najveću ljudsku bol

Patrijarh Pavle znao je da je tuga sastavni deo života i da nijedan čovek ne može kroz ovaj svet proći bez iskušenja.

Patrijarh Pavle Foto: Printscreen/YOutube/Agape - Aleksandar Gajšek

Ipak, verovao je da bol nije večna i da čovek kroz strpljenje, veru i dobrotu može pronaći put ka miru.

Njegove reči mnogi i danas pamte kao lek za tugu, jer podsećaju da nijedna teška faza ne traje zauvek.

Jednom prilikom govorio je o tome da onaj ko istraje do kraja može pronaći spas od tuge:

"Taj put je tesan i uzak i tesna su vrata što vode u život. A kako su široka vrata i širok put što vodi u propast, mnogo je njih koji njim idu."

Njegova poruka bila je jasna - lakši put nije uvek pravi put. Čovek se gradi kroz iskušenja, a mir dolazi onda kada ne odustane od dobrote ni kada je najteže.

Životom je pokazao ono što je govorio

Patrijarh Pavle nije samo govorio o skromnosti - on ju je živeo svakog dana.

Foto: Privatna Arhiva

Ljudi su ga sretali u gradskom prevozu, dok je sam popravljao svoje cipele ili obavljao obične poslove koje bi mnogi prepustili drugima.

Za njega jednostavan život nije bio odricanje, već sloboda.

Nije smatrao da sreća dolazi iz onoga što čovek ima, već iz onoga što nosi u srcu.

Njegov primer pokazao je:

da skromnost može doneti unutrašnji mir,

da rad čoveku daje smisao i snagu,

da vera pomaže da se lakše podnesu teški trenuci. Najveći lek za tugu nije spolja, već u čoveku

Foto: Privatna Arhiva

Patrijarh Pavle nas je učio da se pravi mir ne pronalazi u stvarima koje možemo izgubiti, već u vrednostima koje nosimo u sebi.

Njegova poruka bila je da tuga ima svoj kraj, ali da strpljenje, vera i dobrota ostaju zauvek.

Zato njegove reči i danas pronalaze put do ljudi koji traže utehu. Za mnoge je upravo njegova mudrost bila lek za tugu u trenucima kada im je bilo najteže.

Jer, kako je svojim životom pokazao patrijarh Pavle - čovek ne postaje bogat onim što poseduje, već mirom koji pronađe u svojoj duši.