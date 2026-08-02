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Novi kontingent od 30.000 turističkih vaučeravrednosti po 10.000 dinara namenjen je isključivo penzionerima s primanjima do 80.000 dinara. Odluka da se ovaj ciklus usmeri samo na najstarije sugrađane doneta je zato što oni čine čak 70 odsto dosadašnjih korisnika vaučera.

Na ovaj način država direktno pomaže penzionerima s nižim primanjima i istovremeno produžava domaću turističku sezonu i van letnjih meseci, kaže za Kurir Husein Memić, ministar turizma i omladine, i dodaje da će svaki vaučer biti izrađen na posebno zaštićenom papiru s vodenim žigom kako bi se sprečilo njegovo kopiranje, umnožavanje i falsifikovanje.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će podela vaučera biti pod posebnom kontrolom policije i BIA kako bi se sprečile zloupotrebe. Šta očekujete da će nova pravila promeniti?

Foto: Shutterstock, Ministarstvo turizma i omladine

- Propisano je da jedan građanin može dobiti samo jedan vaučer. Prijavu mora podneti lično, što znači da ne postoji mogućnost da se za jedno lice podnese više prijava. Dalje, ugostitelji su dužni da usluge smeštaja pruže imaocima vaučera lično i oni potpisuju vaučer na kojem stoji izjava da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuju da su koristili usluge smeštaja u ugostiteljskom objektu kod navedenog ugostitelja u trajanju od najmanje pet noćenja. Kako bi se sprečila zloupotreba vaučera, to jest njihovo umnožavanje, kopiranje ili falsifikovanje, predviđeno je da se vaučeri izrade na papiru koji omogućava maksimalnu zaštitu od navedenog - na svakom vaučeru se nalazi vodeni žig. Na taj način štite se interesi korisnika vaučera, države i pružaoca usluge smeštaja. Napominjemo da se proces podnošenja prijava i njihovog evidentiranja putem namenske aplikacije vrši preko šaltera Pošte Srbije.

Foto: Shutterstock, Ministarstvo turizma i omladine

Da li će 30.000 vaučera zadovoljiti veliko interesovanje građana ili postoji mogućnost da država tokom godine odobri dodatni kontingent ukoliko potražnja bude velika?

- Podsticaji države u vidu vaučera postoje od 2015. i svake godine interesovanje građana je bilo veliko. Uvereni smo da će i ove godine vaučeri biti podeljeni u veoma kratkom roku, kako je bilo i svih ranijih, što ukazuje na činjenicu da našim sugrađanima, ove godine konkretno penzionerima, ova vrsta pomoći mnogo znači. Vlada Srbije odgovorno upravlja javnim finansijama i na liniji takve politike razmotriće i eventualna sredstva za dodatne vaučere. Možemo reći da su porastu domaćeg turizma doprinele i druge mere ministarstva, kao što su razvoj turističke infrastrukture i subvencije za seoska turistička domaćinstva.

Ulaganje u saobraćajnice, biciklističke staze, pristaništa dovelo je do širenja turističke ponude. I domaći i strani turisti pokazuju veliko interesovanje za različite ruralne destinacije. Podjednako su privlačna sela u planinskim predelima, koja nude boravak u prirodi, aktivan odmor i autentičan ambijent, kao i sela u ravničarskim krajevima, prepoznatljiva po gastronomiji i kulturnom nasleđu. Rastuću popularnost beleže destinacije koje posetiocima omogućavaju neposredan doživljaj lokalne kulture, domaćih proizvoda i prirodnih lepota, što i jeste interes našeg ministarstva.

Foto: Shutterstock, Ministarstvo turizma i omladine

Koliko su turistički vaučeri promenili domaći turizam i koje destinacije su najviše profitirale?

- Nakon deset godina, koliko postoji program dodele vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji, možemo reći da su turistički vaučeri suštinski transformisali domaći turizam. To je imalo za rezultat produženje turističke sezone na period od aprila do novembra, kao i povećanje broj ukupnih noćenja domaćih gostiju za preko 60 odsto. Zahvaljujući vaučerima, država je uspela da suzbije sivu zonu registracijom hiljada novih seoskih domaćinstava. Zahvaljujući ovoj meri, možemo reći da je na dobitku cela Srbija!

Program dodele vaučera pokrenuo je ekonomski razvoj i u ruralnim sredinama i omogućio našim građanima da po subvencionisanim cenama borave na nekoj od mnogobrojnih destinacija u Srbiji. Činjenica je da su najveći rast broja dolazaka i noćenja zabeležile domaće banje i planinski centri, među kojima po broju noćenja godinama ubedljivo prednjače Sokobanja i Vrnjačka Banja, praćene Prolom banjom, Zlatiborom i Divčibarama. Na ovaj način manje razvijene lokalne sredine ostvarile su rekordan priliv gostiju i stabilan razvoj privatnog smeštaja.

Ministarstvo je nedavno predstavilo digitalnu platformu za promociju seoskog turizma...

- Platforma "Sela Srbije" predstavlja savremeni digitalni alat koji povezuje domaćine, turiste, lokalne turističke organizacije i sve aktere koji učestvuju u kreiranju turističkog doživljaja. Za ugostitelje, najveći značaj platforme je u tome što im omogućava da svoje smeštajne objekte, ponudu, fotografije i kontakt-podatke potpuno besplatno predstave i učine dostupnim turistima iz Srbije, ali i celog sveta.

Na taj način i manji, porodični objekti dobijaju priliku da budu deo jedinstvene baze seoskog turizma, da povećaju svoju vidljivost na turističkom tržištu i povežu se sa širom lokalnom ponudom - od prirodnih i kulturnih atrakcija, manifestacija, gastronomije i lokalnih proizvoda do turističkih vodiča i različitih aktivnosti, koje mogu obogatiti boravak korisnika usluga smeštaja. Za turiste platforma donosi jednostavnije i brže planiranje putovanja. Oni će moći da pretražuju sela, ugostiteljske objekte za smeštaj i celokupnu turističku ponudu prema svojim interesovanjima i potrebama.

Deluje veoma zanimljivo i nadasve korisno.

- Pomoću pametne interaktivne karte Srbije turisti će lako moći da pronađu objekte, atrakcije i sadržaje u svojoj blizini, dok će im mogućnost kreiranja personalizovanog itinerera omogućiti da, na osnovu izabranih kriterijuma poput atrakcija, kulturnog nasleđa, aktivnosti ili dužine boravka, dobiju predlog putovanja prilagođen svojim željama. Dodatnu vrednost predstavlja mogućnost komunikacije s platformom putem četbota, koji će turistima pomoći u pronalaženju informacija i kreiranju turističkog iskustva.

Takođe, putem QR kodova dostupnih u ugostiteljskim objektima turisti će moći brzo da pristupe dodatnim informacijama o sadržajima u okruženju, kao i da ostave ocene i komentare za objekte i destinacije. Cilj platforme je da se stvori jedinstveno digitalno mesto koje će turistima olakšati otkrivanje autentične Srbije, a domaćinima pružiti novu mogućnost za promociju i razvoj poslovanja.

Foto: Khvost/Shutterstock, Milan_Pesic.photo/Shutterstock, Kokhanchikov/Shutterstock, Natali Poroshina/Shutterstock, Robert Kimle/Shutterstock, Shutterstock AI

Broj stranih turista raste iz godine u godinu. Na koja tržišta će ministarstvo u narednom periodu posebno usmeriti promociju Srbije i zbog čega?

- Ministarstvo turizma i omladine će u narednom periodu fokus promotivnih aktivnosti usmeriti prvenstveno na tržišta Kine, Turske, Ruske Federacije i zemalja regiona, budući da upravo ovi gosti ostvaruju rekordan broj dolazaka i najduže se zadržavaju u Srbiji. Ovakva strategija doneta je s ciljem da se maksimalno iskoristi prednost bezviznog režima i postojanje direktnih avio-linija s Pekingom, Šangajem i Istanbulom, što direktno generiše snažan priliv deviznih sredstava. Jačanjem marketinških kampanja na ovim ključnim destinacijama, država istovremeno maksimizuje turistički promet i strateški gradi globalnu vidljivost Srbije, postavljajući temelje za rekordan priliv gostiju tokom predstojeće svetske izložbe Ekspo 2027.

Ekspo 2027 se naziva najvećom razvojnom šansom Srbije u poslednjih nekoliko decenija. Šta će konkretno doneti srpskom turizmu i šta očekujete nakon završetka izložbe?

- Naša zemlja je trenutno u fazi velikog investicionog ciklusa, koji u potpunosti transformiše turistički sektor zemlje kroz projekat Ekspo 2027. Glavni fokus priprema je na izgradnji multifunkcionalnog kompleksa u Surčinu veličine 250 hektara, ali se aktivnosti šire na celu zemlju izgradnjom putne mreže, pruga i uređenjem luka i pristaništa na Dunavu. Osim toga, država podstiče i proširenje smeštajnih kapaciteta, što direktno podiže kvalitet hotelske i ugostiteljske ponude u prestonici i ključnim banjskim centrima na nivo međunarodnih standarda.

Uvereni smo da će Ekspo 2027 srpskom turizmu doneti rekordnu globalnu promociju, priliv od preko tri miliona stranih posetilaca i ubrzanu izgradnju kritične infrastrukture, uključujući novi nacionalni stadion, modernizovani aerodrom, brzu prugu i desetine novih hotela visoke kategorije. Nakon završetka izložbe Beograd će se pozicionirati kao vodeći kongresni i poslovni centar Jugoistočne Evrope, dok će savremeni izložbeni prostor i prateći objekti biti prenamenjeni u multifunkcionalne sajmove i kulturne centre, čime će se obezbediti trajan ekonomski rast i konstantan dolazak inostranih turista.