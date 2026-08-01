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Dok se u regionu Kastilja i Leon u Španiji vodi neprekidna borba sa jednom od najtežih sezona požara, srpski vatrogasci-spasioci rame uz rame sa kolegama iz Španije dokazuju da je međunarodna saradnja mnogo više od formalnosti, ona spašava živote.

Naš tim, koji čini više od 40 pripadnika sa helikopterom Super Puma, 17 vozila i pratećom opremom, angažovan je kroz Mehanizam civilne zaštite Evropske unije i svakodnevno učestvuje u odbrani ljudi, domova i prirode od vatrene stihije.

U Komandnom štabu koji pokriva područje Mamoles, srpske vatrogasce-spasioce posetili su Virginia Barcones Sanz, generalni sekretar za civilnu zaštitu i spasavanje Kraljevine Španije, Jorge Llorente, zamenik regionalnog ministra za agrarnu politiku i razvoj sela, i Nicanor Sen, delegat Vlade Španije za region Kastilja i Leon.

Njihove reči zahvalnosti potvrda su onoga što se na terenu najbolje vidi, da profesionalnost, požrtvovanost i poverenje nemaju nacionalnost. Kada je najteže, jedino je važno da postoji neko ko će pružiti ruku.