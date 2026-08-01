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Povodom Dana mornarice, u Beogradu je 28. jula održan okrugli sto pod nazivom "Sila i čast", koji je okupio veterane, predstavnike vojnih udruženja i organizacija iz Srbije i Rusije.

Moto skupa bio je posvećen vrednostima koje, kako je istaknuto, povezuju generacije mornara – odanosti dužnosti, vojničkoj časti i služenju otadžbini.

Učesnici su, uz međusobne čestitke povodom praznika, naglasili tradicionalno prijateljstvo Srbije i Rusije, kao i veze dva naroda koje, prema njihovim rečima, počivaju na zajedničkim istorijskim iskustvima, vernosti službi i vojničkoj časti.

Skup su organizovali predstavnici Međunarodnog saveza "Bojevo bratstvo" i Društva veterana podmorničara Srbije. U radu okruglog stola učestvovali su i veterani Društva "Morska vojna flota", članovi Međunarodnog saveza "Bojevo bratstvo", kao i veterani Posebnih jedinica policije.

Poseban deo programa bila su obraćanja kapetana-lejtnanta Sergeja Hajminova iz Lenjinskog ogranka organizacije "Bojevo bratstvo" iz Nižnjeg Novgoroda, kao i predsednika Društva podmorničara Srbije Milana Komara, koji je ruskim veteranima i mornarima uputio čestitke povodom Dana mornarice, uz poruke podrške i zahvalnosti.

U okviru diskusije pod nazivom "Sila i čast", učesnici su istakli značaj očuvanja vojničke tradicije i prenošenja ljubavi prema službi otadžbini na mlađe generacije. Kroz lična svedočenja govorili su o porodicama u kojima je pomorska služba postala porodično nasleđe, ocenjujući da upravo takve vrednosti predstavljaju temelj identiteta mornara i njihovog poziva.