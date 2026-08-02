Društvo
Budimo humani! Evo gde danas možete dati krv u Bogatiću, Valjevu i Beogradu
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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.
- Bogatić, Belotić, Osnovna škola 9-14 časova
- Valjevo, Crkva Svetog Velikomučenika Georgija 9-15 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
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