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Automobili na prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izalz iz zemlje čekaju puna dva sata, dok na prelazu Gradina sa bugarskom čekaju oko 80 minuta, saopštili su "Putevi Srbije".

Prema podacima granične policije, putnička vozila na prelazu Kelebija ka Mađarskoj na izlaz čekaju po sat vremena, na prelazima Horgoš i Horgoš 2 sa istom državom upola manje, a na Bačkom Vinogradu dvadesetak minuta Kolone se beleže i na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gde automobili i na ulazu i na izlazu iz Srbije čekaju po 40 minuta, kao i na prelazima sa BiH kod Trbušnice i Badovinaca, gde se čeka oko pola sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji.Do kraja avgusta, zbog košenja trave duž deonice petlja Dobanovci – granični prelaz Batrovci, tokom svetlog dela dana biće zatvorena preticajna saobraćajna traka u dužini do jednog kilometra ili zaustavna saobraćajna traka u dužini do pet kilometra u zoni radova.

A zbog rehabilitacije petlje Surčin od subote do srede, 5. avgusta, tokom radova za saobraćaj će biti zatvorene: izlivna traka i isključenje na petlji Surčin iz pravca Novi Sad-Surčin, uključenje na petlji Surčin, za Niš/Čačak i desna traka Dobanovci-Surčin.

Alternativni putni pravci i trake koje će biti zatvorene biće objavljene na sajtu "Puteva Srbije".

Kurir.rs/Beta

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