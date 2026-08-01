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Porodica Nade Aldan (75) iz Kikinde moli za pomoć u njenom pronalasku, nakon što joj se danas izgubio svaki trag.

Nada je jutros svojim crvenim automobilom marke "ševrolet matiz" odvezla prijatelja u Padej. Nakon što ga je oko 10 časova ostavila u tom mestu, krenula je nazad ka Kikindi, ali se nije vratila kući.

Kako navodi njena sestričina Jasmina Juhas, porodica je pokušavala da stupi u kontakt sa njom, ali je telefon nedostupan:

- Veoma smo zabrinuti. Ona je oko 10 sati ostavila jednog čoveka u Padeju i krenula prema Kikindi, ali još nije stigla. Molimo sve koji imaju bilo kakvu informaciju da nam se jave ili da obaveste policiju - izjavila je Jasmina Juhas.

Foto: Privatna Arhiva