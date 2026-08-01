NADA "ŠEVROLETOM" ODVEZLA PRIJATELJA I NESTALA! Porodica očajna: Ostavila ga je u Padeju i krenula ka Kikindi, ali JOŠ NIJE STIGLA
Porodica Nade Aldan (75) iz Kikinde moli za pomoć u njenom pronalasku, nakon što joj se danas izgubio svaki trag.
Nada je jutros svojim crvenim automobilom marke "ševrolet matiz" odvezla prijatelja u Padej. Nakon što ga je oko 10 časova ostavila u tom mestu, krenula je nazad ka Kikindi, ali se nije vratila kući.
Kako navodi njena sestričina Jasmina Juhas, porodica je pokušavala da stupi u kontakt sa njom, ali je telefon nedostupan:
- Veoma smo zabrinuti. Ona je oko 10 sati ostavila jednog čoveka u Padeju i krenula prema Kikindi, ali još nije stigla. Molimo sve koji imaju bilo kakvu informaciju da nam se jave ili da obaveste policiju - izjavila je Jasmina Juhas.
Svi koji su videli Nadu Aldan, crveni "ševrolet matiz" kojim je upravljala, ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, mogu da se jave na broj telefona 066 810 50 60 ili policiji na 192.