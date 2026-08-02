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Poslednji dan prvog avgustovskog vikenda doneo je pojačan intenzitet saobraćaja i duža zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 5.15 časova, na putničkim terminalima na izlazu iz zemlje vozila se zadržavaju od 20 minuta do sat vremena. Najduže se čeka na graničnom prelazu Batrovci, gde je vreme zadržavanja oko sat vremena, međuprostor je popunjen, a u funkciji su četiri saobraćajne trake.

Na graničnom prelazu Gradina putnička vozila čekaju oko 20 minuta, uz rad sedam traka, dok se na Preševu, gde je otvoreno osam traka, na izlazu iz Srbije čeka oko pola sata.

Na teretnim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji.

Iz AMSS-a podsećaju da je u toku vrhunac letnje turističke sezone i da je koridor 10 u oba smera maksimalno opterećen zbog velikog tranzitnog talasa, zbog čega se velike gužve očekuju na prelazima ka istoku i zapadu Evrope.

Vozačima savetuju da zbog visokih temperatura na svaka dva sata prave pauzu, po mogućstvu u hladu, kako bi se rashladili vitalni sklopovi vozila i bezbednije nastavili putovanje.

Kurir.rs

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