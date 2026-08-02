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Posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja nastavlja se povratak naših medicinara iz inostranstva. Još deset zdravstvenih radnika, lekara, farmaceuta i medicinskih sestara i tehničara, koji su prethodnih godina radili u Nemačkoj, Švedskoj, Sloveniji i Norveškoj, svoja znanja i iskustvo staviće na raspolaganje pacijentima u Vranju, Kruševcu, Kraljevu, Pećincima, Somboru, Kragujevcu, Aleksincu, Prokuplju, Novom Sadu i Beogradu.

Među njima je dr Milan Ralović, specijalista neurologije, koji već deset godina radi u Saveznoj Republici Nemačkoj, na poziciji načelnika u bolnici "Marien-Hospital Euskirchen", a koji će svoj profesionalni angažman nastaviti u Kliničkom centru Vojvodine. Specijalista pedijatrije sa više od šesnaest godina iskustva, dr Dragana Ćirković, je nakon rada u Sloveniji posao nastavila u DZ Pećinci, a Tamara Dražić, farmaceut koji dolazi iz Norveške, u Opštoj bolnici Sombor.

Foto: Ministarstvo zdravlja

U Srbiju se iz Nemačke vraćaju medicinske sestre Jelena Bobeva, koja će raditi u Opštoj bolnici Kruševac, Danica Popović, koja će biti angažovana u Kliničko-bolničkom centru Zemun kao i Tatjana Fakin, koja se nakon deset godina provedenih u Nemačkoj vraća u Srbiju i rad će nastaviti u Zavodu za javno zdravlje Vranje.

Iz Nemačke se vraćaju i medicinski tehničari Zoran Lazarević, medicinski tehničar koji će raditi u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu, Miodrag Vojinović, koji će raditi u Zdravstvenom centru Aleksinac kao i Igor Stojanović, koji je nakon pet godina boravka u Nemačkoj, odlučio da se vrati i zaposli u Zdravstvenom centru Prokuplje. Porednjih, i medicinski tehničar sa desetogodišnjim iskustvom u Švedskoj, Aleksandar Mijajlović, vraća se u zemlju i nastaviće svoj rad u Zavodu za urgentnu medicinu Kragujevac.

Foto: Ministarstvo zdravlja

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar poručio je da će država preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom nastaviti da pruža punu podršku svakom zdravstvenom radniku koji želi da se vrati u Srbiju.

- Povratak naših medicinara najbolja je potvrda napretka i poverenja u zdravstveni sistem Srbije, ali i važan doprinos daljem unapređenju kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite za sve građane. Svaki lekar, medicinska sestra, tehničar ili drugi zdravstveni radnik koji odluči da se vrati predstavlja veliko pojačanje za naš zdravstveni sistem. Ovi ljudi donose dragoceno znanje i iskustvo stečeno u inostranstvu, ali je još važnija njihova odluka da svoje znanje stave u službu građana Srbije. Naš zadatak je da svakome od njih omogućimo da profesionalnu i porodičnu budućnost gradi u svojoj zemlji - izjavio je Lončar.

Do sada je, posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja, posao u zdravstvenim ustanovama u našoj zemlji dobilo više od 350 medicinara iz dijaspore. Veliko interesovanje za povratak se nastavlja, o čemu svedoči i veliki broj prijava koje su Kancelariji za dijasporu Ministarstvu zdravlja podneli naši lekari, medicinske sestre, tehničari i drugi zdravstveni radnici koji trenutno žive i rade u inostranstvu.