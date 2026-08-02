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Posle operativnog sastanka sa španskim vatrogasno-spasilačkim timovima i analize stanja na požarištima, doneta je odluka o preusmeravanju srpskog vatrogasno-spasilačkog tima iz baze u Zamori ka gradu Ponferadi, gde ih očekuje novo noćno angažovanje u borbi protiv vatrene stihije, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

Tim od 40 pripadnika, sa 17 vozila i dve prikolice, nastavlja misiju u Španiji, spreman da odgovori na svaki novi izazov. Kako se navodi u saopštenju, na terenu nema rutine, svaka procena, svaka odluka i svaki pokret usmereni su ka jednom cilju: zaštiti ljudskih života, domova i prirode.

- Ovo je međunarodna saradnja u svom najvažnijem obliku - kada iskustvo, poverenje i zajedničko delovanje postaju najsnažnije oružje u borbi protiv prirodnih katastrofa - zaključuje se u saopštenju.