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Kemer je jedno od retkih mesta na Mediteranu gde se priroda poigrala tako upečatljivim kontrastima. Sa jedne strane prostire se tirkizno more, dok se sa druge uzdižu moćni obronci planine Taurus, obrasli gustim borovim šumama koje se spuštaju gotovo do same obale. Upravo taj spoj planina, mirisa borova i čistog mora već decenijama privlači putnike koji žele više od klasičnog letovanja.

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Kemer krije i priče koje se prenose još od antičkih vremena. Na padinama planine Olympos nalazi se Yanartaş, prirodni fenomen poznat kao „Večna vatra“, gde plamen izbija iz stena zahvaljujući prirodnom gasu i neprekidno gori hiljadama godina. Prema grčkoj mitologiji, upravo je ovaj prirodni fenomen inspirisao legendu o mitskoj Himeri, vatrenom čudovištu koje je izbacivalo plamen. Nedaleko odatle nalazi se i antički grad Phaselis, nekada jedna od najznačajnijih luka Likijske civilizacije, gde se ostaci drevnih ulica, amfiteatra i luka danas nalaze tik uz more. Posetioci ovde na jedinstven način mogu spojiti obilazak antičkog grada i kupanje u kristalno čistom Mediteranu.

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Za one koji žele da Kemer dožive iz drugačije perspektive, dovoljno je nekoliko minuta vožnje žičarom do vrha Tahtalı, visokog 2.365 metara, odakle se pruža spektakularan panoramski pogled na Antalijsku rivijeru. Upravo zahvaljujući spoju prirode, istorije i savremenih turističkih sadržaja, Kemer je destinacija kojoj se mnogi putnici iznova vraćaju. U mirnom mestu Beldibi, između Antalije i centra Kemera, nalazi se Sunland Resort Hotel 5★. Hotel je otvoren 2007. godine, dok su zajedničke prostorije, restoran i sobe renovirani 2024. godine. Prostire se na površini od 12.000 m² i raspolaže sa ukupno 264 smeštajne jedinice, među kojima se nalaze superior, standard bunkbed i family sobe. Gostima su na raspolaganju glavni restoran, dva à la carte restorana, četiri bara, poslastičarnica, diskoteka i otvoreni bazen, pa predstavlja odličan izbor za goste koji žele sadržajan Ultra All Inclusive odmor na Turskoj rivijeri.

Foto: Promo

Hotel poseduje 235 metara dugu plažu sa dokom, do koje se dolazi podzemnim prolazom. Gostima su na raspolaganju ležaljke i suncobrani, dok su peškiri za plažu dostupni uz depozit. Pored plaže, hotel nudi otvoreni bazen, bazen sa toboganima i dečiji bazen, pa će u njemu podjednako uživati i odrasli i najmlađi gosti. U okviru Ultra All Inclusive usluge gostima su na raspolaganju doručak, kasni doručak, ručak, večera, ponoćna užina, užine tokom dana, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Ponudu dodatno upotpunjuju turski i italijanski à la carte restorani, četiri bara i poslastičarnica, dok su uz doplatu dostupni à la carte restorani, uvozna i premium pića, specijalna vina i ostale usluge van koncepta.

Foto: Promo

Porodicama sa decom na raspolaganju su prostrane family sobe, dečiji bazen i brojni sadržaji namenjeni najmlađima. Gosti željni aktivnog odmora mogu uživati u dnevnim i večernjim animacionim programima, bazenu sa toboganima i raznovrsnim sadržajima za rekreaciju. Za potpuno opuštanje na raspolaganju su tursko kupatilo, sauna i fitnes centar, dok su uz doplatu dostupni spa centar, različiti tretmani i masaže.

Sunland Resort Hotel 5★nalazi se u mestu Beldibi, oko 30 kilometara od Antalije i oko 44 kilometra od aerodroma u Antaliji, što ga čini odličnim izborom za putnike koji žele da uživaju u prirodnim lepotama Kemera, a istovremeno budu nadomak brojnih istorijskih lokaliteta i atrakcija ovog dela Turske.

Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije. Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu 1 A Travel, dok klijenti koji žele da svoju rezervaciju obave online uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.

Foto: Promo