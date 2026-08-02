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Okončana je višesatna neizvesnost i briga za sudbinu N.A. (75) iz Kikinde. Starija Kikinđanka, čiji je nestanak policiji prijavljen u subotu, pronađena je u Rumuniji, u Aradu, nakon što je telefonom pozvala brata i rekla mu gde se nalazi.

Njen brat i sestričina odmah su krenuli po nju, a porodica i dalje pokušava da utvrdi kako je dospela u susednu zemlju, s obzirom na to da nije pominjala da planira put u Rumuniju.

– Još uvek ne znamo kako je dospela u Rumuniju, jer nije pominjala da namerava da putuje u tu zemlju. Poslednji put javila se u subotu oko 10 časova i rekla da iz Padeja kreće za Kikindu. Šta se dogodilo nakon toga i kako je završila u Aradu, saznaćemo kada se vrati. Najvažnije je da je pronađena. Svima nam je pao veliki teret sa srca – kaže za Kurir prijateljica porodice nestale žene.

N.A. je u subotu ujutru crvenim automobilom marke "ševrolet matiz" odvezla prijatelja u Padej. Nakon što ga je ostavila, krenula je nazad ka Kikindi, ali na odredište nije stigla.

Pošto joj je mobilni telefon bio nedostupan, a nije se vraćala kući, porodica je prijavila njen nestanak Policijskoj upravi u Kikindi.