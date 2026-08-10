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Sekunda nepažnje deli sigurnu vožnju od tragedije. Na domaćim putevima, naročito tokom leta, umor vozača postaje podjednako opasan neprijatelj, kao i neprilagođena brzina i alkohol. Statistika upozorava da svaka peta saobraćajna nezgoda nastaje zbog gubitka koncentracije i pospanosti. Dok se vozači automobila rukovode osećajem, profesionalci za volanom autobusa ili kamiona moraju da se pridržavaju strogih zakonskih pravila.

Tragični primeri sa srpskih puteva: Trenutak kad vozač zaspi za volanom

Kao glavni uzročnik saobraćajnih nesreća navodi se neprilagođena brzina, dok se na drugom mestu, naročito tokom letnjih meseci nalazi umor, odnosno pad koncentracije i pospanost vozača.

Upravo to su doživeli naši putnici koji su kombijem krenuli na letovanje u Grčku, kada je vozač zadremao, izgubio kontrolu, sleteo s puta i probio zaštitnu ogradu. Na svu sreću u ovom incidentu niko od putnika nije povređen. Međutim, tu sreću nisu imali turisti iz Niša koji su se vraćali iz manastira Ostrog, kada se vozač mini busa usled umora zakucao u stenu pored puta. Tom prilikom poginula je devojka, dok je preostalih 15 putnika povređeno, među kojima i osmogodišnje dete.

Opasne zablude o kafi i energetskim pićima

Foto: Kurir/T.S.

- Imamo zakon, koji je jasno definisan što se tiče prevoza tereta i putnika, ali vozila do osam sedišta nisu obuhvaćena pravilnikom o prevozu i ono što jeste nezgodna situacija i 40:50 jeste pravilo jasno, koliko možete voziti koliko odmarati, to ne znači da neki vozač i posle tri, četiri časa iako je potpuno ispravan i vozi po svim propisima, njega može da stigne umor - rekao je Srđan Tošić, predsednik udruženja vozača "381".

Veljko Ćurčić, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja kaže da "ono što svi grešimo, i što ljudi oko nas često komentarišu, jeste da se umor može neutralisati energetskim pićem, kafom ili slično".

- To stvara samo kratkotrajan privid, lažno samopouzdanje. Jedini lek, kako objašnjavaju lekari i stručnjaci za umor, jeste san od šest do devet sati, da se vozač odmori, da se naspava, da zdrav krene na put, i samo takav će biti, da kažem, bezbedan - kaže Veljko Ćurčić.

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Skrivena opasnost: Umorni amateri za volanom kombija i mini-busa

Kad su u pitanju autobusi, pravila su jasna i moraju da se poštuju, jer digitalne tahografe koji beleže sve, od vremena u vožnji, čekanja na granici do pauza, proverava saobraćajna policija i inspekcija za drumski saobraćaj. Međutim, kako nema dovoljno profesionalnih vozača, neretko se, naročito za vožnju kombija ili minibusa angažuju amateri odnosno vozači koji imaju samo B kategoriju.

- Ono što je još zabrinjavajuće kod prevoza putnika da se ti vozači angažuju povremeno, pa nema adekvatnu platu i povremeno vozi ture, on je danas radio neki drugi posao, njegova kartica ili tahografski uložak je ispravan, ali on danas radio ceo dan neki fizički posao, bio na građevini, ili malinama, on je uveče upalio taj kombi i ujutru treba da bude u Grčkoj, on je po zakonu ispravan, ali on nije odmoran i spreman za taj put - izjavio je Srđan Tošić .

Uticaj vremena i noćne vožnje na pažnju

Prema rečima Veljka Ćurčića "vreme koje je promenljivo, na vozača utiče tako što vozač ima smanjenu koncentraciju, razdražljivost je prisutna i često nije u stanju da proprati više informacija okolo."

- Još ako vozi noću, a to mu nije dnevna rutina, nije navikao, nego mu je to samo zbog toga da bi pre stigao na određenu destinaciju, jasno vam je zašto je on nebezbedan, zašto je ugrožen, a njegova odgovornost je za sve one koje prevozi, bilo da je autobus, kombi, putnički automobil ili tako dalje - rekao je za Veljko Ćurćić.

Zlatna pravila za bezbedan povratak sa odmora

Preporuka je da se na svakih 200 kilometara ili dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta, malo osveži i razgiba.

Nemojte voziti noću, ako vam to nije praksa, jer predstavlja šok za organizam i dodatno dovodi do umora. Ako osetite težinu u kapcima, da vam se muti vid ili pada koncentracija, skrenite na prvo odmorište. Bolje je stići sat vremena kasnije, nego ne stići nikada.