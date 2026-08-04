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Kada temperature danima ne padaju ispod 35 stepeni, mnogi spas traže u klima-uređajima. Ipak, mnogo pre nego što su oni postali uobičajeni, domaćinstva su koristila jednostavne metode kako bi u kući zadržala što prijatniju temperaturu.

Jedan od trikova koji se decenijama prenosio s kolena na koleno ponovo privlači pažnju, jer ne zahteva nikakve posebne uređaje, a može da doprinese prijatnijem osećaju u zatvorenom prostoru.

Tajna je u tome kada otvarate prozore

Najveća greška tokom letnjih vrućina jeste držanje otvorenih prozora usred dana. Tada topao vazduh ulazi u stan ili kuću i vrlo brzo zagreva zidove, podove i nameštaj.

Zbog toga su starije generacije provetravale dom odmah nakon svitanja, kada je spoljašnja temperatura najniža. Prozori bi ostajali otvoreni dovoljno dugo da svež vazduh prostruji kroz prostorije, a zatim bi se zatvarali čim sunce počne da zagreva.

Na taj način toplota sporije prodire u unutrašnjost, pa prostor ostaje prijatniji tokom većeg dela dana.

Foto: Oleg Opryshko / Alamy / Profimedia

Vlažna tkanina može da donese osećaj svežine

Još jedan stari trik podrazumeva postavljanje blago navlažene pamučne zavese ili čaršava ispred otvorenog prozora. Kada vazduh prolazi kroz vlažnu tkaninu, isparavanje vode može da stvori osećaj nešto svežijeg vazduha u neposrednoj blizini prozora.

Ova metoda neće značajno sniziti temperaturu cele prostorije niti može da zameni klima-uređaj, ali mnogi je koriste kao jednostavno rešenje kada žele da ublaže osećaj sparine.

Važno je da tkanina bude samo blago vlažna kako se u prostoriji ne bi stvarala prekomerna vlaga.

Jednostavne navike koje prave razliku

Pored ovih trikova, stručnjaci za energetsku efikasnost savetuju i nekoliko navika koje mogu pomoći da se dom manje zagreva tokom leta.

Roletne i zavese trebalo bi držati spuštene na prozorima koji su direktno izloženi suncu, naročito između 11 i 17 časova, kada je sunčevo zračenje najjače. Takođe, dobro je izbegavati uključivanje rerne, mašine za sušenje veša i drugih uređaja koji dodatno zagrevaju prostor.

Tokom noći, kada temperatura napolju opadne, preporučuje se ponovno provetravanje kako bi se rashladio vazduh u stanu ili kući pre narednog toplog dana.

Iako nijedan od ovih trikova ne može u potpunosti da zameni klima-uređaj tokom ekstremnih vrućina, njihova kombinacija može da pomogne da dom bude prijatniji, uz manju potrošnju električne energije i bez dodatnih troškova.