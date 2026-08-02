Uoči 31 godine od "Oluje"
Da li je moguće pomirenje na Balkanu dok najveći progon i pogrom Srba neki slave kao praznik i nacionalni ponos? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Milica Janković.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:
Uoči 31 godine od "Oluje": Da li je moguće pomirenje na Balkanu dok najveći progon i pogrom Srba neki slave kao praznik i nacionalni ponos?
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Gledajte “Puls Srbije vikend” i Milicu Janković danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.