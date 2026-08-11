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Dok njihovi vršnjaci biraju igračke, planiraju letovanje i raduju se sladoledu, Maša (8), Miloš (6), Una (3) i jednogodišnja Dunja Stankov imaju sasvim drugačije želje. Njihov najveći san nije novi telefon, bicikl ili lutka. Oni žele pun frižider, kupatilo i krevet u kojem će moći mirno da zaspe.

U jednoj jedinoj sobi, koja je i dnevna i spavaća, živi šestoro članova porodice Stankov. Kada padne kiša, krov prokišnjava. Kupatilo nemaju, pa se kupaju u koritu. Nekada, kažu, nemaju ni dovoljno hrane.

Najstarija devojčica Maša tihim glasom izgovara rečenicu koja nikoga ne može da ostavi ravnodušnim.

- Najviše bih volela da imam frižider pun hrane - kaže ona.

Mali Miloš ima samo šest godina, ali već zna šta znači živeti bez osnovnih uslova.

- Kada bi dobili kupatilo, bio bih najsrećniji - priča dečak.

Foto: PrintscreenInstagram/ Marko Nikolić

Njihove želje nisu velike. Ne traže luksuz. Traže ono što većina uzima zdravo za gotovo.

- Svi spavamo u jednoj sobi. Kupamo se u koritu. Nemamo kupatilo. Ja hoću medu - kaže jedno od dece, spajajući dečju želju za igračkom sa surovom stvarnošću u kojoj odrasta.

Najteže trenutke mališani pamte po praznom stolu.

- Nekad nemamo šta da jedemo, ali se snalazimo - priznaju.

Ipak, ono što ih najviše boli nije glad.

- Mnogo sam tužna kada vidim mamu da plače - kaže jedno od dece.

Kada oblaci prekriju nebo, u njihovoj kući počinje nova borba.

- Kada pada kiša, nama sve curi i prokišnjava - pričaju mališani.

Majka Andrijana Andrijić pokušava da zadrži osmeh zbog svoje dece, iako priznaje da je svakodnevica izuzetno teška.

- Moj muž radi po selu. Bori se za nas. Snalazimo se kako možemo - kaže ona.

Uprkos nemaštini, među decom vlada ljubav.

- Ja volim najviše na svetu moje sestre - kaže brat.

1/4 Vidi galeriju Kuća porodice Stankov koja prokišnnjava i nema kupatilo Foto: PrintscreenInstagram/ Marko Nikolić

Potresnu priču porodice Stankov iz Izbišta kod Vršca objavio je na svom Instagram profilu poznati humanitarac iz Vranja, Marko Nikolić, čija je objava dirnula hiljade ljudi.

- Dok neka deca maštaju o igračkama, ova deca maštaju o toplom obroku, čistom kupatilu i krevetu u kojem će mirno zaspati. Njihovo detinjstvo ne prolazi na igralištima, već u borbi sa siromaštvom koje nijedno dete ne bi smelo da upozna.

Nikolić je posebno istakao da ga najviše pogađa to što, uprkos svemu, ova deca nisu izgubila nadu.

- Njihovi osmesi još postoje. I upravo to najviše boli. Jer, uprkos svemu što nemaju, oni i dalje veruju da će sutra biti bolje.

Na kraju svoje objave uputio je apel koji je odjeknuo društvenim mrežama:

- Žive u mestu Izbište kod Vršca, u jednoj jedinoj sobi. Nemaju kupatilo. Često odlaze na spavanje gladni. Nemaju ono što bi za svako dete trebalo da bude sasvim normalno - dostojanstven dom, sigurnost i bezbrižno detinjstvo. Mi ne možemo da promenimo ceo svet. Ali možemo da promenimo njihov svet.