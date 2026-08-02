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Povratak sa letovanja, koji je za mnoge trebalo da bude samo kraj odmora i povratak svakodnevici, pretvorio se u tragediju koja je potresla putnike jednog autobusa iz Grčke. Tokom pauze u Predejanu, jednoj putnici je iznenada pozlilo, a uprkos naporima prisutnih i intervenciji Hitne pomoći, njen život nije mogao da bude spasen.

Potresno svedočenje objavljeno je u Fejsbuk grupi "Grčka info", gde je jedan od putnika opisao dramatične trenutke kojima je prisustvovao.

- Noćas, na povratku iz Grčke, tokom druge pauze u Predejanu, dogodilo se nešto što nas je sve duboko potreslo. Jednoj putnici je iznenada pozlilo. Svi koji su bili u blizini učinili su sve što su mogli do dolaska Hitne pomoći, zaista su se borili i dali sve od sebe, ali nažalost, Hitna pomoć je stigla kasno i mogli su samo da konstatuju njenu smrt - navodi se u objavi.

Kako piše autor objave, prizor je ostavio dubok trag na svim putnicima koji su se u tom trenutku zatekli na odmorištu.

Ova tragedija, ističe, podsetila ih je koliko se život može promeniti u samo jednom trenutku.

Foto: Facebook prinscreen Grčka info

- Ovaj događaj nas je podsetio koliko je život nepredvidiv i koliko se sve može promeniti u jednom trenutku. Zato slušajte svoje telo, ne ignorišite simptome, razgovarajte sa svojim najbližima, odmarajte kada je potrebno i budite pažljivi prema sebi i drugima, posebno u periodima velikih temperaturnih razlika i dugih putovanja - napisao je autor.

Na kraju objave uputio je apel svima koji kreću na put da ne zanemaruju zdravstvene tegobe, ma koliko one delovale bezazleno.

- Čuvajte svoje zdravlje, koliko god vam to izgledalo bezazleno. Požalite se nekom ako vam je loše u bilo kom smislu. Iskreno saučešće porodici i prijateljima - zaključuje se u objavi koja je izazvala brojne reakcije članova grupe.