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Istorijski nizak vodostaj Dunava ovih dana otkrio je neobičan prizor kod Korbova, nedaleko od Kladova, gde su se ponovo pojavili ostaci starog drveta, poznatog kao "korbovski dud".

Za meštane ovog podunavskog sela, to nije običan panj, već dragoceni podsetnik na nekadašnji izgled obale pre izgradnje hidroenergetskog sistema Đerdap.

Nakon formiranja Đerdapskog jezera, nivo Dunava je porastao, pa su delovi obale, plodno zemljište i brojno drveće ostali pod vodom, a neki delovi Korbova morali su biti raseljeni. Zbog toga se ostaci ovog drveta mogu videti samo u periodima izuzetno niskog vodostaja.

Mnogi stanovnici veruju da njegovo ponovno pojavljivanje predstavlja simboličan povratak davno potonulog dela prošlosti.

1/15 Vidi galeriju Nizak vodostaj Dunava - jul i avgust 2026. godine Foto: David Balogh / Xinhua News / Profimedia, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, ALEKSANDAR JOVANOVIC / AFP / Profimedia

Korbovo je jedno od najstarijih naselja u ovom delu Podunavlja, a u blizini se nalazi praistorijski lokalitet Glamija, jedno od najznačajnijih nalazišta bronzanog doba u Srbiji. Iako korbovski dud nema status zaštićenog prirodnog dobra, vremenom je postao važan deo lokalnog identiteta i sećanja na život pored Dunava kakav je nekada bio.