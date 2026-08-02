Slušaj vest

Kako je objavila Instagram stranica "Čačak online", zahvaljujući brzoj reakciji, prisebnosti i stručnosti medicinskog tima, sve se završilo srećnim ishodom, a mala heroina uspešno je stigla na svet.

U najtežim trenucima uz trudnicu su bili dr Jovana Đoković, babica Danijela Pajović i vozač saniteta Sredoje Blagojević, koji su u potpuno neplaniranim okolnostima pokazali izuzetnu smirenost i profesionalnost.

- Herojska borba za novi život odvijala se na putu od Čačka do Kragujevca. Zahvaljujući prisebnosti, stručnosti i velikoj posvećenosti čačanskih zdravstvenih radnika, prevremeni porođaj u sanitetskom vozilu završen je srećnim ishodom - navodi se u objavi.

Kako su istakli, kada je postalo jasno da beba neće sačekati dolazak u bolnicu, medicinski tim je bez trenutka oklevanja preuzeo sve što je bilo potrebno kako bi porođaj protekao bezbedno.

- Kada je beba odlučila da ne sačeka dolazak u bolnicu, dr Jovana Đoković, babica Danijela Pajović i vozač saniteta Sredoje Blagojević pokazali su izuzetnu profesionalnost i hrabrost. U nepredviđenim okolnostima, bez panike i uz maksimalnu posvećenost, pomogli su da devojčica dođe na svet i dobije neophodnu pomoć - piše u objavi.

Devojčica je rođena u 33. nedelji trudnoće, zbog čega je odmah po rođenju dobila neophodnu medicinsku negu.

- Mala devojčica rođena je u 33. nedelji trudnoće, a nakon zbrinjavanja i podrške disanju predata je timu neonatologa u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac - navedeno je.

Ova priča još jednom pokazuje koliko znanje, iskustvo i ljudskost zdravstvenih radnika znače onda kada je najpotrebnije.

Čačanski lekari i medicinski tim još jednom su pokazali da se iza belih mantila nalaze ljudi velikog srca, spremni da se bore za svaki novi život.

"Beba nije želela da sačeka"

Dr Jovana Đoković objasnila je za Ozon press šta se desilo pre i nakon porođaja.

- Akušerski nalaz je bio takav da se očekivalo par sati do porođaja. Međutim, naš plan je bio jedno, a beba je očigledno imala svoj i nije želela da sačeka. To je još jedan podsetnik da u medicini, uprkos iskustvu i proceni, neke stvari jednostavno nije moguće predvideti. Devojčica je na svet došla u 6.35 časova, neposredno pred ulazak u Kragujevac. U tim trenucima nema mesta ni panici ni strahu, oslanjate se na znanje, iskustvo i tim koji je uz vas - kazala je dr Jovana Đoković, koja je bila u pratnji porodilje.

Po rođenju beba je zahtevala zbrinjavanje i potporu disanju, nakon čega je ubrzo i zaplakala. Doktorka ističe da su upravo prisebnost i odlična saradnja svih članova ekipe bili ključni da se sve završi na najbolji mogući način.

Posebnu zahvalnost uputila je babici Danijeli Pajović, koja joj je tokom transporta bila velika pomoć i podrška, kao i vozaču saniteta Sredoju Blagojeviću, čije je iskustvo omogućilo da transport protekne bez ijednog izgubljenog trenutka.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Po dolasku u UKC Kragujevac, zbog zakrčenog prilaza neonatologiji, doktorka je sa tek rođenom bebom u naručju pretrčala do Odeljenja neonatologije, gde je devojčicu preuzeo tim lekara i medicinskih sestara.

- Kolegama u Kragujevcu nije bilo jasno da li sam ginekolog ili neonatolog, pa sam im objasnila da nisam ni jedno ni drugo, već specijalizant ginekologije i akušerstva. I izgleda da sam tog jutra imala neplanirani ispit - kaže dr Đoković.

Iako su je kolege iz UKC Kragujevac pohvalile zbog prisebnosti i uspešno obavljenog posla, doktorka Đoković ističe da ovo nije uspeh jednog čoveka.

- Sve što sam uradila tog jutra rezultat je znanja koje sam stekla od svojih mentora, ginekologa, neonatologa i babica u Opštoj bolnici Čačak, koji su nesebično delili svoje znanje sa mnom. Oni su me naučili da budem spremna za ovakve situacije i zbog toga sam im neizmerno zahvalna. Ponosna sam na naš kolektiv i volela bih da se o našem poslu češće govori kroz ovakve priče, jer se svakodnevno radi stručno, odgovorno i sa mnogo posvećenosti. Saradnja sa kolegama iz drugih grana medicine pokazala mi je koliko Opšta bolnica Čačak napreduje. Imamo od koga da učimo i, poznavajući kolege na drugim specijalizacijama, verujem da je budućnost naše bolnice u dobrim rukama”, poručila je doktorka Jovana, koja na kraju dodaje da je u kontaktu sa lekarima iz UKC Kragujevac.

- Najavažnije je da su i majka i beba dobro. Zahvalna sam kolegama iz UKC Kragujevac na saradnji, pomoći i stručnom zbrinjavanju i daljem praćenju porodilje i novorođenčeta. Majka je dobro, beba je stabilno. Moramo imati u vidu da je beba rođena u 33. nedelji trudnoće i da slede dani njene adaptacije i praćenja, ali je na pravom mestu. Adaptirala se lepo za sada, i verujemo da će tako i ostati - kaže na kraju doktorka Jovana Đoković.