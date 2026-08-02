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Letovanje u Grčkoj u subotu se umalo završilo tragedijom na jednoj od omiljenih plaža turista. Na Golden biču na Tasosu, devojčica i jedan muškarac našli su se u životnoj opasnosti kada su ih veliki talasi povukli i počeli da ih ugrožavaju.

Samo zahvaljujući brzoj reakciji spasilaca izbegnut je najgori scenario. Oboje su izvučeni iz mora sa pulsom, nakon čega ih je Hitna pomoć prevezla u bolnicu.

O incidentu je upozorila Fejsbuk stranica Nikana.gr, koja godinama prati informacije važne za turiste u Grčkoj i apeluje na oprez tokom letovanja.

- Danas se na Golden biču plaži na Tasosu dogodio ozbiljan incident kada su se devojčica i jedan muškarac utapali usled izuzetno visokih talasa. Srećom, spasioci su brzo reagovali, izvučeni su sa pulsom i Hitna pomoć ih je odmah prevezla u bolnicu - navodi Nikana.gr.

Kako je navedeno, prema prvim informacijama, u incidentu nisu učestvovali državljani Srbije.

- Nakon nesreće na plaži je odmah postavljena crvena zastavica, koja kupačima jasno poručuje da je ulazak u more zabranjen zbog velike opasnosti.

- Molimo vas da shvatite upozorenja izuzetno ozbiljno: Kada su talasi veliki, nikako ne ulazite u vodu, bez obzira na to koliko ste dobar plivač! - upozorili su iz Nikana.gr.

Foto: Printscreen Facebook Nikana.gr

Crvena zastavica nije upozorenje, već zabrana

Mnogi turisti tokom letovanja zanemaruju boje zastavica na plažama ili nisu sigurni šta one znače, zbog čega iz Nikana.gr podsećaju na osnovna pravila bezbednosti.

Zelena zastavica znači da je plaža bezbedna za kupanje.

Žuta zastavica upozorava na umerenu opasnost i potreban je dodatni oprez.

Narandžasta zastavica ukazuje na opasnost od vetra koji može da odnese rekvizite ka pučini.

Crvena zastavica označava visoku opasnost i zabranu ulaska u vodu.

- Crvena zastava označava snažnu opasnost zbog visokih talasa i jakih struja. Uslovi u vodi su izuzetno opasni čak i za iskusne plivače. Ulazak u vodu je strogo zabranjen kada je crvena zastava postavljena - navodi Nikana.gr.

Poseban problem predstavljaju morske struje koje kupači često ne primete na vreme. Opasne su naročito takozvane rip struje, koje mogu da povuku plivača dalje od obale.

Turisti često rizikuju zbog "atraktivnih" talasa

Iz Nikana.gr upozoravaju da se gotovo svakog leta dešava da ljudi ignorišu crvene zastavice i ulaze u more kako bi uživali u velikim talasima, ne shvatajući koliko takvo ponašanje može biti opasno.

Postoje plaže koje su omiljene među našim turistima i često se dešava da i pored istaknute crvene zastavice turisti ulaze u more radi uživanja u velikim talasima. Ne retko se takvo ponašanje završi fatalno - upozorili su.

Foto: Kurir Televizija

Posebno su izdvojili područje Sartija i okolne plaže, gde vetar i talasi često mogu da naprave opasne uslove za kupanje.

- Sarti je poznat po tome što vetar i talasi mogu postati izuzetno opasni za kupanje, kao i obližnja plaža Platanitsi - navodi Nikana.gr.

Turistima koji se nađu u tim uslovima preporučuju se mirnije plaže, poput Ahlade, Tourkolimnionasa i Orange Beacha, gde se u zavisnosti od vremenskih uslova može pronaći zaklon od talasa.

Za kraj, iz Nikana.gr apeluju na sve kupače da slušaju upozorenja spasilaca i ne rizikuju život zbog nekoliko minuta uživanja u talasima.