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Zbog ogromne gužve i višesatnog čekanja na izlazu iz Grčke protekle noći izbila je žestoka svađa između više vozača i to na samom graničnom prelazu Evzoni. Pljuštale su uvrede, a zamalo da je došlo do fizičkog obračuna.

Kako prenosi čuvena stranica "Put do Grčke" prošle noći nije bilo odmora na graničnom prelazu Evzoni - dugačke kolone vozila, kako automobila, tako i autobusa, zatim putnici kako izlaze iz istih, nervoza.... Jednostavno, situacija je dovedena do usijanja.

U jednom trenutku nervoza je počela da raste, te je došlo i do svađe među više vozača, a mnogi u komentari navode da tenzija dodatno raste ukoliko dođe do bahatog ponašanja u saobraćaju - odnosno obilaženje kolone i upadanje u red.

Upravo zbog toga, stigla je i molba i apel svim vozačima sa stranice Grčka Info. Naime, sve je više pritužbi da pojedinci obilaze kolonu i bezobzirno se ubacuju ispred vozila koja satima čekaju.

- U automobilima koje obilazite takođe se nalaze deca, stariji ljudi i porodice koje su umorne od dugog puta i višesatnog čekanja. Nekoliko minuta prednosti nije vredno nervoze, rasprave, svađe pa i ugrožavanja bezbednosti. Budimo strpljivi, poštujmo red i jedni druge – krenuli smo na odmor i nema potrebe da ga započinjemo svađom na granici - poručuju u apelu.

Foto: Društvene Mreže

Pažnja svima koji danas i sutra kreću ka Grčkoj

Pored masovne smene turista, danas je u Severnoj Makedoniji veliki praznik Ilinden. U ovoj susednoj državi i ponedeljak, 3. avgust je takođe neradan dan, dok je ogroman broj građana Severne Makedonije krenuo put Grčke na produženi vikend, što dodatno opterećuje prelaze Bogorodica i Evzoni.

Takođe, alternativni prelaz Prohor Pčinjski danas je pod posebnim pritiskom. Zbog obeležavanja praznika i dolaska državnih delegacija u manastir, očekuju se privremena zatvaranja puta i otežan prilaz granici, pa se vozačima savetuje da ga danas izbegavaju.

Dodatni problem predstavlja i EES sistem registracije na ulazu u EU, koji podrazumeva skeniranje lica i uzimanje otisaka prstiju, što znatno usporava proceduru na samoj granici.

Saobraćajni kolaps na granicama ka Grčkoj i Hrvatskoj: Višesatna čekanja na 40 stepeni

S toga, naoružajte se strpljenjem, pratite zvanične informacije o stanju na graničnim prelazima, ali i kamere uz pomoć kojih možete da vidite u kom periodu su najveće gužve.