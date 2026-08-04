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Priča o neobičnom događaju koji se navodno odigrao u blizini manastira Ostrog privukla je pažnju korisnika društvenih mreža nakon objave na Instagram stranici "stefan_stevanovic7".

U objavi se prenosi svedočenje igumanije iz manastira Reškovica o paru koji je, kako se navodi, došao na Ostrog sa kumom kako bi sklopili brak, ali do venčanja nije došlo.

Prema navodima iz objave, otac Joil, koji je tada služio, odbio je da venča mladića i devojku, a kada su ga upitali zbog čega, navodno se obratio kumu rečima da kaže muškarcu da je u vezi sa njegovom budućom suprugom.

U objavi se dalje tvrdi da su i kum i devojka negirali optužbe, ali da je sveštenik insistirao na svojim tvrdnjama. Kako se navodi, mladić je nakon saznanja navodne istine doživeo veliki stres i pao u nesvest, nakon čega su ga prisutni sklonili i pomogli mu da se povrati.

Priču sa pomenute Instagram stranice prenosimo u celosti:

Igumanija u manastiru Reškovica priča: "Došli su jedne godine jedan mladi par sa kumom pod Ostrog radi venčanja.

Otac Joil je tada služio. Međutim, nije želeo da ih venča.

Foto: Andrii Shevchuk / Alamy / Profimedia

Kada su ga umolili da im kaže u čemu je problem, okrenuo se kumu i rekao:

"A što ti, kume, ne kažeš ovom čoveku da mu spavaš sa ženom?”

On odgovara sa: "A gde ja, ma, kakvi!”

Onda se obrati devojci: "A ti, hajde kaži ovom čoveku da ga varaš sa kumom”.

Ona će na to: “Nisam ja! Ma to nije istina!”

Momak ju je jako voleo pa je od naprasnog stresa pao u nesvest i sklonili su ga u stranu i da ga povrate.

Otac Joil ih je brzo razotkrio. Radilo se o ljudima koji su imali nameru da naknadnim razvodom uzmu ogroman novac tom čoveku.

Da se ništa ne dešava bez Božijeg promisla, svedoči nastavak ove priče. On je sam ostao tu kod ostroškog manastira i svi su pazili na njega, onako očajnog.

Zatekla se tu jedna devojka, čestita i fina da mu ponudu čaj ili sok. Njih dvoje su se tako upoznali, a nakon toga i stupili u vezu. Ne mogu da se setim, ali su verovatno venčani danas, zaključuje se u objavi.