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Srpski vatrogasno-spasilački tim uspešno je pomogao u lokalizaciji velikog požara u regionu Kastilja i Leon, nakon čega je, po odluci operativnog štaba, premešten u područje Ponferade, gde zajedno sa španskim, nemačkim i drugim međunarodnim timovima nastavlja angažovanje na dogašivanju preostalih žarišta i zaštiti ugroženih područja.

Vođa srpskog vatrogasno-spasilačkog tima u Španiji, Davor Vidović, istakao je da se situacija na terenu neprestano menja, ali da su pripadnici Sektora za vanredne situacije spremni da odgovore na svaki novi zadatak.

- Kada se jedan požar stavi pod kontrolu, već smo na putu ka sledećem. Takav je ritam ove misije. Najvažnije je da, zajedno sa kolegama iz drugih zemalja, budemo tamo gde je pomoć najpotrebnija i da damo svoj maksimum u zaštiti života ljudi, njihovih domova i prirode - rekao je Vidović.

On je naglasio da međunarodne misije najbolje pokazuju koliko su poverenje, znanje i zajedništvo važni u borbi protiv prirodnih katastrofa.

- Na terenu nema razlike među uniformama. Svi imamo isti zadatak i isti cilj. Naši vatrogasci-spasioci i posada helikoptera „Super Puma“ svojim znanjem, disciplinom i požrtvovanošću dostojno predstavljaju Republiku Srbiju. To je slika naše zemlje koju želimo da svet vidi - da smo pouzdan partner i da smo uz prijatelje kada je najteže - dodao je Vidović.

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